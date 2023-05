法国再一记者在乌东部被火箭弹击中身亡

军事

欧洲 – 法新社摄影记者索勒丹(Arman Soldin)在乌克兰战区巴赫姆特采访时被火箭弹击中身亡。法国总统马克龙对战地记者索勒丹追求真相的勇气表示敬意。乌克兰对他致以最诚挚的慰问。

广告 继续浏览后续

火箭袭击发生在当地时间16点半,具体位置是东部巴赫姆特的恰索夫亚尔(Tchassiv Iar)。随他一起采访的法新社记者向总部通报了这一噩耗。

恰索夫亚尔几乎天天是俄军的轰炸目标。法新社表示,我们万分悲痛地得知记者索勒丹在乌克兰战区巴赫姆特殉职。我们向他家人和亲属表达沉痛的悼念。

索勒但生于波士尼亚首都萨拉热窝(Sarajevo),是法国国民。他是去年2月24日俄罗斯全面入侵乌克兰后,首批被派往乌克兰的法新社采访团队成员,次日就抵达乌克兰。

这是自 2022 年 2 月 24 日俄罗斯发侵略乌克兰以来,第三名遇难的法国记者。

根据无国界记者组织(Reporters Without Borders)和保护记者委员会(Committee for the Protection of Journalists),报导俄乌战争的媒体团队,包括索勒丹在内,截至目前已有至少11人丧生。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅