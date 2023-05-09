法国国会要求欧盟将瓦格纳列为恐怖组织

政治

欧洲 – 法国国民议会5月9日一致通过一项决议，要求将被指控在乌克兰和非洲滥用职权的俄罗斯准军事组织瓦格纳列入欧盟的恐怖组织名单之中。

广告 继续浏览后续

该文本没有约束力，邀请法国政府“进行外交动员”，以便欧盟同意这一要求，寄希望于更有效地制裁瓦格纳的成员及其支持者，特别是在经济上实施制裁。

该决议由总统复兴党（Renaissance）的一名代表提出，特别针对瓦格纳雇佣军在乌克兰犯下的“无数暴行”，其中一些可被定性为“战争罪”。

提及这一议案的复兴党议员哈达德 (Benjamin Haddad)表示，把瓦格纳集团归于恐怖活动符合欧洲定义。哈达德描述说， “瓦格纳集团是一支“与普京并肩作战”的“混乱军队”，其成员“播下了‘不稳定和暴力’的种子”。

除乌克兰外，左翼、右翼和极右翼反对派投票通过的决议还涉及瓦格纳在叙利亚以及马里或中非共和国等几个非洲国家的侵权行为。

法国外交负责人凯瑟琳·科隆纳 (Catherine Colonna) 在援引欧盟已经对瓦格纳采取的制裁措施后，对法国议会决议表示欢迎。

科隆纳表示说，“我们绝不能低估把其列入恐怖组织名单的象征意义，也不能低估对雇佣其组织的劝阻作用”。

3月中旬，立陶宛议会宣布已通过承认在乌克兰运营的俄罗斯安保公司瓦格纳为“恐怖组织”决议案。

法国国民议会3月28日通过决议承认上世纪30年代初，在前苏联时期造成数百万乌克兰人死亡的乌克兰大饥荒（Holodomor）为种族灭绝。对此，乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示：“我们感谢国民议会的议员们作出这一历史性决定。”

另一项与乌克兰冲突有关的决议很快将在会议上进行审议，旨在谴责俄罗斯强制流放乌克兰儿童。俄罗斯国防部去年8月中旬表示，当时已经有350万人被带至俄罗斯，其中包括50万名儿童。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅