法国央行指 12个月内46,183家法企业倒闭

法国中央银行周三(10日)宣布，4 月份法国的企业倒闭数量继续上升，但并未重新落到新冠疫情危机爆发前的光景。 法国央行累计过去 12 个月内法国企业倒闭的数量，在 4 月份统计高达 46,183 家，倒闭年增率为47.1%。

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法国中央银行进一步指出，累计过去 12 个月内企业倒闭的数量，在 4 月份统计升高到达到 46,183 家，年增率为47.1%，但数量仍比 2019 年的比率低了将近 10%。 这是综合法新社暨费加罗报报道。

法国企业破产倒闭数量现在开始追上2021年的秋季时的数量；当时，法国企业，由于国家为避免企业拖欠、停止付款而采取支持措施，因此企业破产数量在新冠疫情紧张期间急剧下降。

倒闭数量的反弹影响了所有经济领域，尤其是酒店和餐饮业 (+83.2%)。

餐饮业，由于他们受到行政机构关闭的影响，在疫情期间该领域特别受到国家大力的援助。

同样地，法国的工业领域企业也受到大影响，过去 12 个月倒闭公司的数量达到 3,439 家，增加率为60%，， 2019 年的水平相同（当时为3,435 家）

那些中型公司 (ETI) 和大型集团的破产数量反弹最为明显，增加了 126.3%，总共有 43 家公司，而一年前为 19 家。

大型中小企业，也就是员工人数在 50 至 249 人之间的中型公司，有 328 家倒闭（增加率为87.4%），员工人数为 10 至 49 人的小型公司倒闭增加率为91.1%。

小型和极小型企业倒闭数目也非常强劲的增加。尤其极小型倒闭增加率为80.3%。

另一方面，那些微型企业倒闭数量的平均水平，稍微低一点，增幅为 44.7%。

但是，那些自主个体户倒闭连连，仅这一区块就有42,652 个倒闭案例，这其中有包括法国央行把那些规模不确定公司的倒闭数量包括进去计算。

上个月，专业公司 Altares 宣布倒闭破产水平已经回到了新冠疫情危机前的水平，这项计算只考虑 2023 年第一季度发生的破产案例。

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