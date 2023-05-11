在环境标准方面，马克龙呼吁欧盟来个“规章停顿”

法国/欧盟/环保

法国总统马克龙周四呼吁欧盟在环境标准方面来个“规章停顿”。马克龙认为，欧盟所做的“比所有邻国都多”，现在欧盟“需要稳定”。

广告 继续浏览后续

马克龙周四在介绍其加速法国再工业化的战略时表示，“在规章方面，我们领先于美国、领先于中国或世界上任何其他大国”。

马克龙进一步指出，“现在须要我们去执行。我们不应该对规章做出新的改变，因为我们会失去所有的相关各方。”否则，我们将面临的“风险”是，我们有可能“成为规章方面出类拔萃的人，但在融资方面却是最差的人。”

马克龙的呼吁受到了生态政党人士的嘲笑。有生态政党负责人抨击马克龙说：“法国人要求暂停实施退休改革……马克龙却给他们提议：咱们在生态问题上暂停一下吧。”

然而，爱丽舍宫坚持认为，马克龙没有要求中止，没有要求暂缓，更没有要求废除“正在讨论的现行标准”。

爱丽舍宫的同一消息人士还说，“总统谈的不是中止，而是在进行新的改变之前要执行已经做出的决定。”这一消息人士还补充说，“已经做出的决定是迄今为止世界上最雄心勃勃的决定。”“对马克龙来说，最重要的是，在欧洲要以统一的方式落实这些标准。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅