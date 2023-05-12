【视频】法国2022年仍居最具投资吸引力欧洲国家之首

法国，投资

根据安永公司（世界四大会计事务所之一）5月10日公布的年度排名，法国在对外国投资者的吸引力方面仍居欧洲国家之首，连续第四年排名第一。

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安永的这一排名基于2022年宣布新设或扩大规模的外资项目数量，法国共有1259个，明显领先于德国和英国，而这两个国家长期以来一直被认为比法国更具投资吸引力。

法国商务投资署负责人圣马丁就此表示，这对于法国是个好消息，是法国多年来不断实施增加吸引力政策的结果，其中包括税收政策、相关法规的改革、更好地抵御危机，控制通货膨胀以及出台经济复苏计划和投资计划，如法国2030年未来投资计划等。他说，法国的这些努力为世界所看到，因此才会有越来越多的项目落地法国。而这正是法国四年来的一个特点。

据安永报告，投资者青睐法国，看重的是在能源危机下，法国2022年可获得脱碳能源、特别是由核电和可再生能源生产的能源，此外法国劳动力的质量以及完善基础设施也是法国具有的优势之一。

报道同时指出，这一排名涵盖内容并不全面，因为排名是根据项目的数量，而并没有考虑其规模或资金量的情况。此外，投资项目提供的就业也不相同。统计指，法国每个新项目平均提供33个新就业机会，而在德国是58个，英国是59个，提供新就业数几乎是法国的两倍，

在投资规模方面，据联合国2021年的数据，法国共吸引外国投资140亿美元，为德国吸引外资金额的一半。

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