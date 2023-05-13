被关押在伊朗的两名法国人获释抵达巴黎

法国/伊朗/人质

被关押在伊朗的法国人本杰明·布里埃尔和伯纳德·费兰获释

被伊朗关押的两名法国人由于人道原因被释放，本杰明·布里埃尔和伯纳德·费兰已经于5月12日周五晚间抵达巴黎的勒布尔歇机场。法国总统发推表示欣慰，感谢各方努力。

广告 继续浏览后续

被关押在伊朗的法国人本杰明·布里埃尔和伯纳德·费兰获释，周五晚间已经达到巴黎的勒布尔歇机场，与家人团聚。

今年37 岁的布里埃尔因“间谍罪”于 2020 年 5 月被伊朗当局关押，64 岁的费兰因“违反国家安全”罪于 2022 年 10 月 3 日在伊朗被拘留，尽管两人申辩自己的清白，但是被关押在伊朗的马什哈德监狱中。

不过最近几个月由于二人健康状况出现严重恶化，基于人道主义理由获释，两名法国人已经于周五晚间抵达巴黎机场，他们非常虚弱。

马克龙总统发推表示，被关押在伊朗的本杰明·布里埃尔和伯纳德·费兰已获释，他说终于获释了，布里埃尔和费兰将与他们的亲人团聚。

马克龙对布里埃尔和费兰获释表示欣慰，感谢所有为这个结果付出努力的人，并且强调将继续采取必要步骤引渡仍被关押在伊朗的法国人。

目前还有四名法国人被关押在伊朗。

几个月来，法国外交部一直在不断谴责伊朗这种任意拘留的行为，甚至说这是“国家人质”。

与法国一样，欧盟其他国家和人权组织谴责德黑兰以虚假借口拘留了数十名外国人，伊朗采取劫持人质的策略，来迫使西方做出让步。

法国人费兰患有心脏病曾经在1月初绝食，这让他的健康状况恶化。

布里埃尔也于 1 月 28 日开始间接绝食，他拒绝放弃，坚持直到他重获自由。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅