马克龙承诺为瓦顿公司"战斗到最后一刻"

法国

法国仅存的火车车轮制造商——瓦顿公司的中国股东上周宣布，不会再追加任何资金。对此法国总统马克龙承诺 “为瓦顿公司战斗到最后一刻”，这是周五（5月12日）马克龙巡视北部地区城市敦刻尔克后，接受当地报纸“北部之声”采访时的表态。

广告 继续浏览后续

瓦顿公司是法国最后一家火车车轮制造商，上周（5月5日）该公司的中国股东宣布放弃继续投资。马克龙称："工业部长将在同公司一起寻找买家并提供帮助。这场战斗从早到晚都在进行"。他在敦刻尔克还宣布了总额为67亿欧元的外国投资打造"超级电池工厂"。

马克龙保证说："并不是因为我们在一边创造就业机会，就不会为瓦顿战斗到最后一刻"。5月5日，瓦顿公司的唯一中国股东马鞍山钢铁公司宣布不会在向这家公司注入任何资金，2014年在进行司法重组后，马钢收购了瓦顿公司。公司在北部地区的Leffrinckoucke和Trith-Saint-Léger两家工厂，拥有336名员工。

锻造厂技术主管Olivier Bournisien告诉法新社，周五在总统视察敦刻尔克的期间，公司员工穿着工作服、戴着头盔，参加了由反对退休改革者组织的集会，以表明 "他们不想就这么死了"。

不会暂时国有化

瓦顿公司的工会代表，周四（5月11日）在财政部和工业部长Roland Lescure会面，他们向部长提出暂时国有化的建议，但没有成功。法国总工会的秘书Maxime Savaux遗憾地说："国有化不是他们的策略：他们是想找一个认真的人开始磋商，是否会投入资金来帮助新股东。

今天（5月13日）一早，工业部长Roland Lescure在法国电台France Inter的节目上表示， "短期优先事项 "是 "股东继续经营公司，直到年底"。他保证说："将利用这段时间来寻找买家。(......)有可能找到一个买家。将为此竭尽全力"。本周三（5月10日）晚上，在法国电视3台的节目中，部长还指出了 "瓦顿公司的产能过剩"。据法国总工会CGT称，工业部长Roland Lescure和经济部长Bruno Le Maire已计划前往瓦顿公司在Trith-Saint-Léger的工厂，左派和极右翼国民联盟的政客已经游行，声援支持自5月5日以来一直在罢工的工厂员工。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅