凡尔赛“选择法国”峰会 吸引更多企业

法国/经济

法国总统马克龙于 2023 年 5 月 15 日星期一出席在凡尔赛举行的第六届“选择法国“峰会

法国总统马克龙于 2023 年 5 月 15 日星期一出席在凡尔赛举行的第六届“选择法国“峰会，有 200 多个企业领袖出席。 今年的主题是“为可持续发展的未来投资”，本次峰会旨在继续提升法国在国际上的经济吸引力，请看France24 Christope Dansette现场报道。

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法国连续第四年成为欧洲最具吸引力的国家，在2022 年法国有 1,259 个新投资项目，比 2021 年增长 3%。显示自从 2017 年以来，法国政府推出的积极的吸引力和再工业化经济政策效果明显。法国目前拥有 16,800 家外国公司，雇用 220 万名员工，约占 GDP 的 20%。

本次有巨额投资承诺，在28 个项目创纪录高达130 亿欧元投资，主要集中在绿色产业领域其中有两个电池大型项目，还有住房、新科技和健康领域的项目。

马克龙总统周一上午接见了辉瑞公司的老板，该公司将追加投资5亿欧元。马克龙总统与特斯拉老板马斯克交谈。

法国政府于 2018 年在凡尔赛发起的“选择法国”活动来提高法国吸引力，现在取得成果，就投资数量而言 ，法国的投资项目数量创历史新高，法国已连续四年成为欧洲最具吸引力的国家，不过如果在就业数量方面来说，平均每个投资项目平均只有 33 个工作岗位，而在塞尔维亚或西班牙有300 多人。

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