法国将投资7亿欧元制太阳能电池板 可创 1,700 工作岗位

法国总统马克龙周一(15日)在凡尔赛主持一项旨在吸引外商投资的峰会--“选择法国«Choose France»”峰会。马克龙按计划在峰会中宣布：7亿欧元投资在摩泽尔省建太阳能电池板厂事宜；该项投资将可创造 1,700 个工作机会。在本次峰会之前，台湾辉能电池集团(ProLogium)宣布将在法国北部敦刻尔克投资52亿欧元建设电池工厂，预计能直接创造3000个就业岗位。

广告 继续浏览后续

根据法国工业部长罗兰·莱斯库尔 (Roland Lescure) 周日向媒体预告称，总统马克龙按计划将于周一在凡尔赛举行的“选择法国«ChooseFrance»”峰会期间正式宣布在摩泽尔省建立光伏面板生产厂，投资金额为“7亿”欧元，这项投资将创造 1,700 个工作岗位。

法国工业部长周日在 Franceinfo 新闻电台上表示，工业集团 Industry Roland Lescure 证实了这项来自《星期天报 Journal du dimanche 》的信息。

工业部长庆贺表示：“多年来，我们一直为世界尽头制造的光伏板提供补贴，现在我们将在法国制造光伏板。”。 据 《星期天报JDD 称，该项目由 InnoEnergy 集团的分支机构 Holosolis 进行，该集团的股东包括西门子、CEA 和几所欧洲大学。

法国星期天报还报道，光伏电池生产厂应于 2025 年投入使用，长期产能为 5 吉瓦。 工业部长欣喜欢迎指出，“这是混凝土的生态学，我们将生产我们将在法国消费的产品 (...) 我们将在法国创造就业机会”。摩泽尔省副省长文森(Vincent Seitlinger )也对这项投资感到高兴，他在脸书 Facebook 上表示欢迎说：“这对于我们当地经济来说是个好消息”。

本届“选择法国”峰会周一在凡尔赛举行，这项7亿欧元的投资应该在周一凡尔赛举行外国投资公司的“选择法国”峰会期间正式宣布，

去年这项峰会，曾经宣布了 108 亿欧元的外国集团在法国的投资。 工业部长说，在本届会议期间的投资金额“将会更多”。

在本次峰会之前，台湾辉能工业集团(ProLogium)宣布将投资52亿欧元在敦刻尔克（北部）建设电池工厂，预计直接创造3000个就业岗位。 中国的 XTC 和法国的 Orano 将投资 15 亿欧元，在仍然位于敦刻尔克的与锂电池相关的地点设厂，可创造 1,700 个工作岗位。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅