马克龙接受电视采访，谈退休改革、税收及如何帮助乌克兰

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法国总统马克龙周一晚间接受了法国电视一台（TF1）的采访，在大约20分钟的时间内，马克龙谈及了不少主题，包括退休改革、税收以及法国对乌克兰的援助。

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法国总统马克龙周一晚间在法国电视一台播出的采访中谈到了法国的再工业化、乌克兰战争、退休改革以及民众的购买力问题。最近一些日子，马克龙就这些主题已经说了很多，多次提及这些主题，但周一晚间，是他第一次上到电视上说。

与此同时，法国国民议会应该在6月初就一项废除退休改革的议案进行辩论，法国总理博尔内将于周二开始在总理府与工会方面就退休改革开始讨论。

就退休改革，马克龙重申了他的退休改革方案的合法性。他说，“为了我们的后代，我们必须要让养老金制度平衡”，他说，退休改革是“必要的”。法国总统还说，“我做的，是我曾经说过的。”

就民众的购买力和通货膨胀，马克龙表示，他将继续减轻法国中产阶级的税务负担。根据现在到2027年的财政预算轨迹，对家庭的减税规模将是20亿欧元。马克龙说，他要求政府将这20亿减税集中用于为中产阶级减税。

就法国的再工业化，应该指出的是，马克龙选择周一晚间在法国电视一台接受采访，绝不是偶然的。因为周一下午，国际商界领袖在凡尔赛宫举行了“选择法国”活动，其中有几位宣布在法国进行大量投资。法国总统还在爱丽舍宫亲自接见了好几位老板，包括特斯拉的老板埃隆·马斯克。马克龙周一晚间在电视上说，“今天，我们宣布了创纪录数量的外国投资，”马克龙提到了“130亿欧元的投资”。

就乌克兰战争，法国将继续支持乌克兰。法国总统表示，“法国的战略是帮助乌克兰抵抗”。马克龙周日晚上在爱丽舍宫会见了乌克兰总统泽连斯基。马克龙说，法国已经交付了很多，法国将提供“其他设备和其他导弹”来帮助乌克兰发动进攻。

法国将不仅仅提供武器。马克龙宣布法国将培训乌克兰的飞行员。

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