马克龙爱丽舍宫豪请外企老板

法国/选择法国/外企

法国总统马克龙今天在爱丽舍宫欢请来自世界各国大企业老板，包括美国老板马斯克，以此开启一年一度的选择法国投资峰会。马克龙宣布，峰会已使外资来法投资额达到130亿欧元，并且为法国创造8000个就业岗位。遭遇法国国内反对退休计划改革的法国总统，今天显示，继续以持续行动来缓解僵局。

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特斯拉、SpaceX和Twitter的老板马斯克Elon Musk是马克龙在爱丽舍宫举办老板聚会的要角。马斯克今天也很忙，因为他下午在凡尔赛峰会时与法国经济部长勒梅尔会见。勒梅尔稍早透露与马斯克来法投资项目谈判 "正在进行中。勒梅尔欢迎马斯克来到法国，认为这是 "一个非常强烈的信号"。

勒梅尔称，"今天正在进行的所有投资项目都是几个月，甚至几年来谈判的结果。"

据马克龙说，自2018年第一届创意性选择法国投资峰会以来，"选择法国 "已经成为一个大事件，峰会体现了法国在降低劳动力成本和再工业化政策的成功，同时加速了生态转型。

在凡尔赛宫的400多名宾客中，有206名各大跨国公司的老板，他们中一半是第一次参加这个峰会活动。同一消息来源称，与会的外国老板中，一半是欧洲人，20%是北美人，15%是亚洲人。

马克龙在周五访问敦刻尔克（北部）时，已经公布了28个项目中最大的一个：台湾ProLogium公司的新一代电池千兆工厂，投资52亿欧元，涉及3000个工作岗位。

同样在敦刻尔克，中国公司XTC与法国公司Orano一起，将以15亿欧元建立一个电池部件生产和回收工厂。

另一个旗舰项目是欧洲Innoenergy集团的分支Holosolis公司在Sarreguemines（东部）建立一个光伏板生产厂，耗资7.1亿欧元，相当于1700个工作岗位。

工业部长Roland Lescure周日说："多年来，我们一直在补贴那些在世界尽头制造的光伏板，现在我们将拥有在法国制造的光伏板。

在其他项目中，瑞典家具巨头宜家已宣布从现在到2026年对法国投资9.06亿欧元。

在制药方面，美国巨头辉瑞公司将像去年一样，额外注入5亿欧元，而英国公司葛兰素史克则宣布在法国的三个生产基地投资2.4亿欧元，并为研究和开发提供超过1.5亿欧元。

法国官方说，在 "选择法国 "提出的投资只占每年在法国直接的外国投资的一小部分。

使用不同的方法，EY公司计算出1259个投资项目，这推法国成为欧洲对外国投资者在项目数量上最有吸引力的国家。

按法新社说，马克龙在经历了备受争议的养老金改革危机后，正试图重新启动他的第二个五年任期计划，他最近承诺要让国家重新工业化。马克龙解释目的是跟上美国的步伐，美国为应对气候变化带来的能源转型，为美国工业推出了一个巨大的公共援助计划，并与中国竞争。

法国跑在欧洲对这些能动但甚至是保护主义的政策作出反应的最前沿，马克龙公布了几项旨在 "加速 "法国工业觉醒的措施，同时使其更加绿色，如对电池、风力涡轮机或太阳能电池板的生产提供新的税收优惠。

在接受《挑战》杂志采访时，马克龙还宣布实施 "超简化程序"，将在法国建立新工业工厂的行政时间 "减半"。马克龙促进提速，他认为无论是美国、亚洲还是欧洲的电池工厂，优先考虑的是速度。马克龙说："你可以为他们提供数十亿的援助，但如果你花两年时间来处理一个程序，而且只是一立方米的纸上谈兵，你保证会失败。

马克龙还呼吁 "暂停 "对欧洲新环境标准的监管，这引发了批评，特别是来自环保主义者的批评。欧洲观察员和当选代表也表担忧，甚至马克龙自己阵营中有尴尬。法国总理博尔内Elisabeth Borne随后在周六向电视观众保证，"法国的气候雄心根本没有暂停"。

消息没有提及马克龙在总统府接待外国老板们的细节。

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