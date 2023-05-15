马克龙：余下任期将减税20亿欧元

减税

法国 – 法国总统埃马克龙 (Emmanuel Macron) 周一晚间接受电视一台记者专访时表示，余下任期中，如果预算允许的话，他将把重点放在对中产阶层的减税措施上。具体说来，希望到2027年减税达20亿欧元。

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法国总统马克龙上个周日在接受《观点》( L'Opinion )媒体采访时表示，那些月收入在1500至2500欧元间的中产阶层，享有政府补贴收入过高而想希望过得更宽裕些又会捉襟见肘，这一阶层享有更多的减税措施。

马克龙又称，改善商界承担税务的压力，有助创造更多新职位。

其实在连选了连任时，马克龙曾表示，税收和福利方面，他将实施一揽子减税措施，取消电视税、调整遗产税、降低个体经营者税费，将社会福利金直接拨付到受益人的银行账户，对单身母亲的援助增加50%。

上月，法国央行行长德加洛(Francois Villeroy de Galhau)促请政府，不要再减税，因为此举导致政府财政变得更难以持续。另外，评级机构惠誉早前调低法国主权评级，原因之一是认为法国政治争拗窒碍经济发展。马克龙回应有关问题时不认同有关看法，强调退休金改革是得到广泛民众支持。

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