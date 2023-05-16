嘎纳电影节开幕片《杜巴利伯爵夫人》遭抵制

嘎纳电影节

法国 – 嘎纳国际电影节16日放映开幕片《杜巴利伯爵夫人》(Jeanne du Barry)。本片以路易十五的最后一任情妇杜巴利伯爵夫人为主轴，描述其草根出生的背景在踏入皇宫后，迅速得到路易十五的青睐，并以成为伯爵夫人的方法得到自由出入皇宫的权力。但她最终也成为恐怖统治时期的受害者，50岁被送上了断头台。

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就在第76届嘎纳国际电影节正式拉开帷幕，耀眼星光步入电影节红地毯时刻，法国《解放报》16日刊出由123名艺术家、演员刊出的呼吁书。呼吁书写道：“嘎纳的耻辱”，戛纳电影节给实施过家暴、性虐待的演员铺“红毯”，我们愤怒！

女权组织Osez le féminisme(勇于践行女权主义)在一份公报中表示，法国电影界已经不是第一次向男性暴力屈服了。2020年，曾获得过电影凯撒奖最佳女主角奖的女演员阿黛拉·哈内尔(Adèle Haenel)愤然离席，抗议主办方把2020年凯撒奖颁给罗曼·波兰斯基(Roman Polanski)。2020年波兰斯基以《我控诉》获得了最佳导演奖。

女权组织Osez le féminisme为什么抗议今年的嘎纳开幕片呢？开幕片《杜巴利伯爵夫人》男主人公约翰尼•德普（Johnny Depp）被控对他的前妻安柏赫德 (Amber Heard)施暴。按照他前妻的说法，丈夫不仅对她实施家暴，酒醉时将一台手机扔到她脸上、拉扯她的头发，还砸酒瓶跟破坏她的画室。离婚大战持续六年后，约翰尼·德普胜诉了。

据法新社报道，嘎纳开幕片中的男主角形象不佳；而女导演兼演主角的女演员麦温·勒·贝斯柯（Maiwenn Le Besco）也被控在巴黎一家餐厅袭击了独立媒体人士Mediapart网站创始人埃德维·普莱纳尔（Edwy Plenel）。

法国总工会16日发表一份公报，抗议主办方让影片《回归》入围参赛。总工会在公报中表示，此片涉嫌对一名不满16岁女演员的明显性场景骚扰和违规行为。工会人士写道，做出这样的选择表明，“道德、性别歧视和性暴力不是戛纳电影节感兴趣的主题。那些谴责它的人在神圣不可侵犯的创作篇章中没有发言权”。

在法国《解放报》签署呼吁书的有法国前总统奥朗德妻子朱莉·加耶(Julie Gayet)。

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