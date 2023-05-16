法国政府大厅必须挂总统头像？这样挂可以吗？

法国/政治

法国国民议会5月10日一读通过了一项旨在强制在市政厅前展示法国和欧洲旗帜的法案。对执政党提出的这一文本的审查导致提交了一百多条修正案。其中包括左翼政党“不屈服的法国”党派提出的要求 "在每个市政厅的正面展示共和国的座右铭'自由、平等、博爱'"的修正案，和右翼共和党成员Philippe Gosselin提出的 在所有市政厅展示《人和公民的权利宣言》"的LR成员Philippe Gosselin的修正案，以及由执政党两名议员Denis Masséglia和Nicole Dubré-Chirat提出的要求悬挂总统官方画像的修正案。必须悬挂总统画像的修正案在国民议会通过之后随即引发反对党的强烈反弹，法国Piffonds市（约讷省）的极右翼党派市长Xavier Rosalie将总统埃马纽埃尔-马克龙的官方画像换成了一个微型画。以表达对强制性悬挂总统头像的抗议。

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事实上，自1870年9月4日法兰西共和国宣布成立以来，在市政厅展示国家元首的画像从未被强制要求过（只有一次例外）。法国法律并没有明确条纹规定必须在市政厅展示共和国总统的官方照片和玛丽安的半身像，尽管这在法国各地早已成为传统习俗，被认为符合共和国的传统。

并没有被立法或法规条文所涵盖，也没有被判例法认可的习惯规则。这是常见的做法，符合共和国的传统。这一答复特别援引了 "尊重地方自由"。而唯一一个强制要求在市政厅展示肖像的政权是维希政府，1940年10月9日，维希政府的内政部长马塞尔-佩鲁顿（Marcel Peyrouton）发出指示，要求在 "公共机构，特别是省和市政厅、教育机构和邮局 "的墙上展示法国国家元首的画像。这项义务在二战结束后被废除。

必须指出的是，这项规定尚且没有正式获得通过。议会表决后的法律文本必须传给参议院，然后在议会两院意见不一致的情况下再回到国民议会进行二读。如果在最后表决时，这一措施被写入法律，那么它将把原来的共和制传统变成一种义务。

法国总统头像风波可谓风波不断：

Des décrocheurs de portraits brandissant une image d'Emmanuel Macron retournée, à Paris, le 13 mars 2020. (Christophe Archambault/AFP)

2019年在巴黎、瓦朗斯和斯特拉斯堡等地的市政厅发生了多起总统头像被偷窃的事件，发动此一活动的环境活动人士谴责总统在保护环境领域无所作为，展开公民不服从活动，法国全国各地有140个总统头像或者被盗窃，或者被反挂。

环保活动人士中有12人被法国法院判处200至500欧元的罚款，他们被裁决犯有“集体盗窃”罪。去年五月，法国最高法院驳回了他们的上诉，环保人士已经上告欧洲法院。不过，环保人士表示绝不会就此罢休，他们的律师已经讲案件提交给斯特拉斯堡的欧洲人权法院（ECHR）。集体诉讼可能还会持续两年。他们所有人都 "希望 "通过这次上诉赢得案件。

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