法国敲锅抗议退休改革 总统夫人侄孙遭暴殴

法国/第一夫人侄孙遭殴打

法国第一夫人布丽吉特-马克龙16日周二对那些在反对养老金改革的示威活动中袭击她侄孙子的人的 "懦弱、愚蠢和暴力 "表示愤慨。法国左右两派的当选议员都谴责了这一殴人致伤的流血袭击。

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法国第一夫人布丽吉特-马克龙周二在发给法新社的一份声明中说："我与我的家人紧密在一起。"总统马克龙的妻子说：“我已经多次谴责这种暴力，暴力只会导致更糟糕情势。”

据法国第一夫人赞扬说：她的侄孙"让-巴蒂斯特有勇气对抗一个团体的懦弱、愚蠢和暴力。她并说，“我让司法来解决”。

周一晚上，在法国北部亚眠市中心，马克龙夫人的侄外甥，30岁的让-巴蒂斯特-特罗格诺在接受电视新闻采访后不久，被一群参加反对养老金法律的 "敲锅底抗议"的人认出并被袭击，特罗格诺的父亲让-亚历山大告诉法新社说，袭击者暴打特罗格诺的头部、手臂和腿部，侮辱 "总统、他的妻子和遭暴打的人的全家"，多亏在三个邻居的干预，遭殴者才得以逃脱。

法新社引述一位警方人士说，有8人于周一晚上被捕，周二仍在被关押中。

至此没有警方案情报告。

被暴打的让-巴蒂斯特-特罗格诺（Jean-Baptiste Trogneux）于周二上午在医院"接受观察，等待扫描"结果。他的父亲说："他们已经越过了底线，我感到很震惊"。他感到遗憾的是，尽管他儿子经营的Trogneux巧克力厂与总统夫妇之间没有 "任何经济联系"，但自马克龙当选总统以来，这个由布丽吉特-马克龙的曾祖父创建的品牌企业经常成为攻击目标。人们呼吁抵制该企业产品的呼声早已经出现。

暴力殴人事件后，一些政治家迅速在Twitter上作出反应，包括呼吁抗议示威的激进党团，谴责暴力，谴责殴打无辜。总统多数派议员卡尔-奥利弗评论说，"越来越糟了! 现在是共和国总统的家人都遭殴。"右翼政党 "共和党 "领导人埃里克-西奥蒂（Eric Ciotti）谴责说："是的，要民主辩论，不要暴力和恐怖"！他并呼吁对袭击者进行 "无情的 "惩罚。左派党团也谴责了这次袭击。激进的左翼法兰西不屈服议员Alexis Corbière说："任何针对民众的暴力都是不可接受的。打击一位政治家的孙子侄子，以惩罚马克龙，是一种懦弱的行为"。

法新社说，袭击发生在一个敲锅底杂音抗议聚会场外。自从4月中旬法国政府颁布了备受争议的养老金改革后，这些锅碗瓢盆的敲打聚会就没有停止过，援引宪法规定，政府行政部门强行通过了这项改革，但引发社会抗议。

尽管他们有时只聚集了几十个人，但他们几乎每次都会追随马克龙或政府总理博尔内外出经过路线被组织起来敲锅可以。马克龙曾说，他并没有从中看出民主对话的新意。

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