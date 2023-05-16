第76届戛纳电影节周二晚间开幕

法国，2023戛纳电影节

第七艺术最大的盛会，第76届戛纳国际电影周二（5月16日）晚间即将开幕，5月16至27日电影节期间，世界电影的明星再次云集戛纳，电影节明天将展映法国女导演麦温执导《杜巴利伯爵夫人》，为电影节正式拉开帷幕，这也是在片中饰演法王路易十五的约翰尼·德普在舆论沸扬离婚案官司后的首次回归。

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在经历了因疫情而困难低落的几年后，第76届戛纳电影节的环境气氛终于恢复如前，在官方评选的70多部影片中，有21部主竞赛单元将最终争金棕榈大奖，其中备受瞩目的老将新秀齐聚，同台竞技，包括5位前金棕榈奖得主将重回卢米埃而大厅再逐大奖，如英国导演肯-洛奇的新片《老橡树》，日本导演是枝裕和的《怪物》，意大利导演南尼-莫雷蒂的《未来的太阳》，德国导演维姆-文德斯的《完美日子》，以及土耳其导演比格锡兰的《枯草》等。

今年也是经历三年疫情后华语电影在戛纳的回归，共有5部长片、2部短片入围不同单元，其中中国独立导演王兵的纪录片《青春》入围主竞赛单元，这是继2019年调疑难的《南方车站的聚会》之后，时隔四年华语片首次竞逐金棕榈，王兵的另一部影片《黑衣人》也入围特别展映单元，其他入围的华语片还有魏书钧《河边的错误》、陈哲艺《燃冬》入围一种关注单元；耿子涵《小白船》和潘越《夏日副本》分别入围导演双周长、短片单元；舒辉《一个散步的夜晚》入围影评人周单元。此外，电影基石单元也有两部华语导演的作品入围，分别是何钰鹏执导的《夏至前天》和于浩《圆始时代 Uhrmenschen》

非洲大陆在今年的官方评选中表现尤为突出，共入围六部影片，其中两部角逐金棕榈奖。

今晚的开幕将由法国女演员基娅拉-马斯特罗亚尼主持，而她的母亲正是出现在今年戛纳官方海报上的法国国宝级演员凯瑟琳-德纳芙。

像往年一样，电影节将再次迎来一些最负盛名的好莱坞明星。在去年汤姆-克鲁斯和他的《壮志凌云》-独行侠在电影节首映获得巨大成功后，今年将是哈里森-福特带着他主演的《夺宝奇兵5》-命运钟盘走上戛纳红毯。好莱坞著名演员兼制片人迈克尔-道格拉斯将在电影节开幕式上被颁授终身成就荣誉金棕榈奖。

在去年戛纳电影节开幕式，乌克兰总统泽连斯基的视频致辞给影节带来惊喜，今年戛纳电影节正值法国反对退休制度改革的社会风潮，工会或利用电影节表达抗议，报道说，受法国总工会(CGT)启动的“100天愤怒”运动影响，电影节主要场馆设施可能会面临停电的威胁。

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