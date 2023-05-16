第76届戛纳电影节开幕式新闻发布会

戛纳电影节2023

第76届戛纳电影节拉5月16日开帷幕，本届电影节艺术总监福茂首个新闻发布会为有7位女导演影片入围竞选单元表示欣慰，他同时为出演《杜巴利伯爵夫人》开幕片中不受美国电影界欢迎的影星男约翰尼·德普辩护，强调自由和遵守法律。

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第76届戛纳电影节拉5月16日开幕，本届电影节艺术总监福茂举行首个新闻发布会，表示2023年的戛纳电影节入围女性导演的数量首次创下纪录，总共有七位部是女性导演执导的影片入围21部主竞赛单元逐金棕榈奖。

本届电影节艺术总监福茂再次对此感到高兴，他说非常出色的是女性导演在电影届中存在，而且女性导演地位越来越重要，这种趋势比以前更明显，就如同在文学或音乐中一样，女性的目光，女性的故事将以另一种方式进入电影世界。

法国女导演兼演员麦温执导的《杜巴利伯爵夫人》作为本届戛纳的开幕片，并于同日在法国各大影院上映，不受美国电影界欢迎的美国影星男约翰尼·德普扮演主人公路易十五，也是他的法语处女作。

对于一些记者质疑对由于家暴指控以来在美国电影界不受欢迎的约翰尼·德普现身戛纳，对此本届电影节艺术总监福茂也毫不避讳，说我生活中只有的信条那就是思想自由，言论自由，在法律框架内行动的自由。

因此如果约翰尼·德普被禁止，他将被禁止出演电影，如果这部电影被禁，我们就不会谈论它。

另外，电影节也是当今生活的缩影，本届戛纳电影节在法国仍然紧张的社会气氛中开幕，法国总工会等计划采取行动。

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