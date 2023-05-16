马克龙将访蒙古 首创法国总统踏足

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据法国总统府爱丽舍宫报告说，本周末将出席在日本举行的七国集团峰会的马克龙，随后将于周日前往蒙古进行短暂访问，法新社说，这是法国总统首次前往中国和俄罗斯之间的内陆国家。西方人对蒙古表现出越来越大的兴趣。

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法国总统将于周五至周日在日本广岛市参加与日本、美国、加拿大、德国、英国和意大利领导人的G7集团首脑会议。爱丽舍宫说，周日，在马克龙的最后一次新闻发布会之后，总统将飞往乌兰巴托，与乌克纳-胡雷苏赫总统共进晚餐。

按日程，马克龙还将参观成吉思汗博物馆，这位13世纪伟大的蒙古征服者，将把蒙古历史部分藏品借给南特（法国西部）的历史博物馆，并计划在10月举办展览。

马克龙将在傍晚时分启程回到巴黎。

据马克龙的随行人员解释说，"蒙古在回程的路上，这使我们能够通过赋予非常特殊的意义来实现这一历史性的第一次造访。"解释还说，"蒙古是一个位于俄罗斯和中国之间的内陆国家，但蒙古也是一个拥有自由政府模式的国家，该国举行选举，经历过政党政权更迭，蒙古也在寻求使该国伙伴关系多样化，以便更加强大，并能够在更好的条件下与俄罗斯和中国的庞大邻国打交道。"

对蒙古，法国总统提到了 "地缘战略层面 "的一个 "非常重要的问题"，这是巴黎希望 "放松对俄罗斯邻国的约束，让它们有选择的余地 "的一部分。在双边层面上，法国认为有 "非常重要的合作机会"，因为蒙古 "90%的电力依赖煤炭"，有一个 "经济去碳化 "的 "问题"与前景。

据法新社说，近年来，这个亚洲国家已经成为美国日益关注的对象，这是美国对抗北京日益强大的战略的一部分。目前，蒙古国所有商品出口总额的86%出口到中国。这些中国购买的货物中有一半是煤炭。

自1992年蒙古脱离苏联的势力范围，首次颁布民主宪法以来，蒙古也一直在政治不稳定中挣扎。

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