巴黎悖论Paradox博物馆将开馆

巴黎“悖论博物馆”

法国 – 经过两年的工程，巴黎“悖论博物馆”将于5月18日正式揭幕。位于巴黎9区上下三层的悖论博物馆占地1700平米，90种介于变形画、光学幻觉和超越感官的体验，你会喜欢被欺骗和捕捉超现实主义的图像。

广告 继续浏览后续

主办方介绍说，参观者也可以提供具有炫目的照片，让更多的人来体验一个有趣的、充满矛盾的艺术。

此次开幕的巴黎悖论博物馆是第六个。奥斯陆2022年3月率先开辟了感官悖论博物馆，跟随其后的有迈阿密、斯特哥尔摩、巴塞罗那和塞浦路斯的利马索尔(Limassol)悖论博物馆。

2023年，伦敦、芝加哥、柏林都会效仿巴黎筹建颠覆视觉的悖论博物馆。

出游巴黎网站介绍说，巴黎Paradox博物馆揭开了一个沉浸式的旅程，持续时间约1小时30分。当然，作为一个有才华的摄影师，你可以在那里花更多的时间，因为当然，你可以利用这个机会，拍摄大量不寻常的照片（和视频），在社交网络上分享你的经验。

最后，巴黎Paradox博物馆的一个特别之处是，在参观的开始和结束时都有咖啡等着你 ! 这是一个很好的方式来恢复我们的情绪，以良好的咖啡和糖果。请注意，有一个密码柜可以供你放下衣服和大衣，在你想拍照的时候非常有用。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅