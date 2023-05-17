新疆棉：巴黎新诉讼剑指多个服装巨头

法国/新疆棉

多个协会17日宣布，他们再次提出申诉后，对优衣库和Inditex等服装巨头提出了新的指控申诉，诉讼指责这些公司从中国维吾尔人的强迫劳动中获益。16日提出的申诉案将导致任命一名调查法官审理。此前，已经有同类指控针对成衣服装公司涉嫌新疆棉花罪责诉讼立案。

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由反腐败协会Sherpa、商标伦理规范Ethique sur l'étiquette集体、欧洲维吾尔研究所（IODE）和一名在新疆省（中国西北部）被关押的维吾尔妇女，对服装成衣巨头提出四项罪行指控：反人类罪、种族灭绝罪、严重的沦为奴隶罪和合伙有组织团伙人口贩运罪。指控者指控上述服装巨头对公众隐瞒了涉嫌这些罪责。

原告希望揭开 "跨国服装公司从强迫维吾尔人劳动制造产品中获利的可能责任"，并指出 "每五件棉衣中就有一件可能是被维吾尔人强迫劳动所玷污"。

法国国家反恐检察官办公室（Pnat）的反人类罪部门于4月结束了初步调查，该调查是在2021年6月初步投诉后开始的。

投诉指控法国优衣库（由日本Fast Retailing集团拥有）、Inditex（拥有Zara、Bershka、Massimo Duti等品牌）、SMCP（Sandro、Maje、de Fursac...）和鞋类制造商Skechers销售全部或部分在工厂生产的产品，根据这些协会的说法，维吾尔人在那里受到了强迫劳动。维吾尔人遭强迫劳动的人数有时被估计为超过一百万。原告还认为，这些公司没有对其分包商进行充分的控制。

控方律师威廉-布尔登(William Bourdon)希望法国司法系统能够依据"隐瞒反人类罪 "来 "确认该案件的罪责"。他说：这些纺织成衣公司将不得不对他们严重的国际犯罪付出代价，弃道德不顾，为明知故犯地中饱私囊的行为负责。

据法新社，在第一次遭投诉时，这四家公司否认使用过任何强迫劳动。除了这四个服装巨头，其他主要集团（耐克、阿迪达斯、谢因等）也是类似指控的对象。

美国和其他几个国家指控对维吾尔族穆斯林少数民族行为是 "种族灭绝"，联合国人权事务高级专员则指控是反人类罪。

中国拒绝这些指控，中国把被西方谴责的再教育中心说成是旨在打击宗教极端主义和确保社会稳定的专业培训中心。

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