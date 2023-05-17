法国前总统萨科齐“腐败”案被确认三年监禁 称将上诉

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周三（5月17号）法国上诉法院确认对前总统尼古拉-萨科齐裁决，他被判处三年监禁，包括一年的电子监控，罪名涉腐败和权钱交易。

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68岁的尼古拉-萨科齐成为第一位被判处监禁的法国前总统，他的前任希拉克曾在2011年因巴黎市虚构就业案被判处两年缓刑。

法新社报道，这位法国前右翼强人坐在被告席上听完判决，紧咬下巴，没有发表声明就离开了法庭。他的律师拉丰（Jacqueline Laffont）立即宣布，将 "向最高法院提出上诉，这一上诉将暂停今天宣布的所有措施（......）"。

同案的长期担任萨科齐律师的赫尔佐格（67岁）和前高级法官阿齐贝尔Gilbert Azibert（76岁）也被认定在2014年与萨科齐签订了 "腐败协议"，并被判处同样的刑期。

上诉法院还对萨科齐和阿齐贝尔实施了为期三年的公民权利禁令，剥夺比被选举权。并对赫尔佐格先生实施了为期三年的公民权利禁令。 赫尔佐格先生和阿齐贝尔的律师说，他们还将向最高法院提出上诉。

上诉法院认为萨科齐“利用他作为前总统的地位为他的个人利益服务”，这种“轨道偏离”需要坚定的刑事回应”。也认为阿齐贝尔 (Gilbert Azibert) 的行为“抹黑”了地方法官的职业，法院院长索菲·克莱门特 (Sophie Clément) 强调说，赫尔佐格“背叛了他作为律师的誓言”。

上诉法院的裁决实际上超越了检察院的要求，从而确认了 2021 年 3 月 1 日作出的判决，总检察长办公室曾于2022年 12 月 13 日要求对三名被告的三年徒刑完全缓期执行。三人一直否认有任何腐败行为。萨科齐在上诉审判期间坚决对这些指控进行了反驳，重申他“从未对过任何人行贿”。

该事件于2014年被法国前总统萨科齐与他的长期律师蒂埃里-艾尔佐格（Thierry Herzog）的电话拦截“窃听”引爆出来。 对于控方，这些窃听揭示了与时任法国最高法院总法律顾问阿齐贝尔先生的腐败协议。

2013年底，负责调查利比亚资助其2007年总统竞选活动嫌疑的调查法官决定将尼古拉·萨科齐的两条线“联系起来”。然后他们发现了第三条非官方线路的存在。

这是 2014 年 1 月以保罗俾斯姆特“Paul Bismuth”的身份购买，它专门用于两人之间的交流。保罗俾斯姆特是 赫尔佐格的高中同学。

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