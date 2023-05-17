法国第一夫人对即将回国的“圆梦”恋恋不舍

熊猫外交

中法 – 法国第一夫人布丽吉特·马克龙5月17日前往博瓦勒动物园，向将返回中国的熊猫“圆梦”告别。布丽吉特告诉记者，圆梦很快将回中国，这是我今天来到这里的主要原因。法新社报道说，第一夫人说自己心里总有些舍不得。

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总统夫人表示，我认识圆梦已经5年半了，每次站到它面前心情都很激动。我很难说出自己为什么会这样。总之，站在它面前的时候就不想离开它。

2017年8月4日，雄性大熊猫“圆梦”出生于法国博瓦勒野生动物园，它是首只出生在法国的大熊猫。“圆梦”的父母是2012年从成都大熊猫繁育研究基地到法国的大熊猫“圆仔”和“欢欢”。人们还有一个习惯，把布丽吉特说成是圆梦的教母。

2017年12月4日，“圆梦”正式获名，名字“圆梦”由中法两国“第一夫人”共同选取，寓意梦想成真，也寄寓着中法友谊长存的美好愿望。

而“圆梦”的父母，旅法大熊猫“圆仔”和“欢欢”，将继续留在博瓦勒动物园里，租期延长至2027年。法国博瓦勒动物园（ZooParc de Beauval）园长也是代表团成员。博瓦勒动物园是全球十大最美动物园之一，也是法国唯一一家拥有大熊猫的动物园。目前，该动物园共有5只大熊猫：妈妈“欢欢”、爸爸“圆仔”、儿子“圆梦”（2017年出生，马克龙的夫人布里吉特担任它的“干妈”）、双胞胎女儿“欢黎黎”和“圆嘟嘟”（2021年出生）。

为什么取名“欢黎黎”和“圆嘟嘟”呢？中国外交部发言人赵立坚2021年11月曾表示说，“欢黎黎”的“欢”取自大熊猫妈妈“欢欢”，“黎黎”意指巴黎；“圆嘟嘟”的“圆”取自大熊猫爸爸“圆仔”，“嘟嘟”意指成都。一个跟爸爸姓，一个跟妈妈姓。它们的命名寄托着两国人民对发展中法友谊的祝愿和期许。

在和圆梦告别的同时，法国第一夫人布丽吉特还“探望”了“欢黎黎”和“圆嘟嘟”。

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