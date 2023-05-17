法国第一季续保持1982年的最低失业率7,1%

根据法国经济统计局（INSEE）周三(17日)公布的数据指出：法国今年第一季度失业率继续停留在7,1% ，新冠情期间不算，与1982年的7,1%最低失业率相同。另外，本季度的长期失业率（至少一年），占工作人口的 1.8%，是2009 年第一季度的1.7% 以来的最低水平。

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法国经统局指出，法国第一季度失业率继续停留在7,1% ，疫情期间不算，这与1982年的7,1%最低失业率相同。

本季度的长期失业率（至少失业一年），占劳动人口的 1.8%；这一水平是自 2009 年第一季度（1.7%）以来的最低水平。

根据法国经统局的数据，法国第一季度的失业率稳定在 7.1% 。季内失业率稳定在 7.1%，比去年同期低 0.3 个百分点。

根据周三发布的这一份报告，根据国际劳工局的定义，法国有 220 万失业人口。

在第一季度，根据国际劳工局 (ILO) 定义的失业人数——比在 Pôle Emploi 注册的求职者的定义更严格——与 2022 年最后三个月相比略有下降，减少了 7,000 人根据 INSEE 于 5 月 17 日星期三发布的一份报告，现在有 220 万人。 季内失业率稳定在 7.1%，比去年同期低 0.3 个百分点。

如果我们排除在健康危机期间观察到的“错视画”下降，我们必须回到 2008 年第一季度 (7.2%)和 1982 年第二季度 (7.1%)才能找到同样的水平。也就是法国继续保持1982年以来的最低失业率水平；

本季度，15-24 岁的青年失业率略微下降 0.2 个百分点，失业率为16.6%。 它比健康危机前（2019 年底）的水平低 5.2 个百分点。 本季度 25-49 岁人群的失业率几乎稳定（- 0.1 个百分点），为 6.4%。 最后，50 岁或以上人口的失业率在本季度略有反弹（+0.2 个百分点）为 5.2%，但仍低于去年同期的水平，降低了0.3 个百分点。

本季度的长期失业率（至少一年）几乎稳定（-0.1 点），占工作人口的 1.8%。 如果我们排除健康危机期间的 2020 年第二季度（1.4%），这一水平是自 2009 年第一季度（1.7%）以来的最低水平。

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