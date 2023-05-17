法新点名法国总统总理亦如庶人领刑者

法国

在萨科齐（Nicolas Sarkozy）今天在上诉中被判处三年监禁，其中包括一年的牢狱之灾之前，另一位法国前总统希拉克和三位前总理在自1958年起实行的政治制度的第五共和下受到司法机关的判刑惩罚。

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法国前总统萨科齐周三在巴黎被判处三年监禁，其中包括一年的电子手镯，这是对法国前国家元首前所未有的惩罚，原因是腐败和滥施影响。当然他的律师立即宣布向最高法院提出上诉。

法官们指控他曾承诺支持一位高级法官吉尔伯特-阿齐贝尔（Gilbert Azibert）竞选摩纳哥的一个著名职位，以换取与他有关的案件的特权信息。

2007年至2012年在爱丽舍宫任职的尼古拉-萨科齐也将在秋季因非法资助其2012年总统竞选而接受上诉审判。在2021年9月的初审中，他被判处一年监禁。

萨科齐受到第三次高调审判的威胁：5月11日，金融检察官办公室要求将他送上法庭，审理涉嫌利比亚资助其2007年总统竞选的案件。

希拉克

1995年至2007年担任共和国总统的雅克-希拉克于2011年被判处两年监禁，缓期执行，罪名是挪用公款、违反信托和在巴黎市虚构就业的案件中拥有非法利益，这可以追溯到1990年代初他担任巴黎市长和右翼政党保卫共和联盟RPR主席时。

由于疾病导致身体虚弱，希拉克没有出庭参加审判，也没有上诉。希拉克于2019年去世。

菲永

2007年至2012年在尼古拉-萨科齐领导下担任总理，弗朗索瓦-菲永于2022年5月9日经上诉被判处四年监禁，包括一年监禁、375,000欧元的罚款和十年的无期徒刑，原因是有关他的妻子佩内洛普的虚构领薪。

他被认定犯有挪用公款罪，以及共谋和隐瞒滥用社会资产罪，菲永已向最高法院提出上诉。

朱佩

1995年至1997年期间担任雅克-希拉克总统的总理，阿兰-朱佩因在巴黎市虚构工作事件中的非法利益，于2004年经上诉被判处14个月的缓刑和1年的无资格选举刑期。

右翼的RPR党（朱佩先生在1988年至1995年期间担任该党的秘书长）的永久成员由市政府支付报酬。

克雷松

1991年至1992年担任总理的埃蒂特-克雷松在马蒂尼翁任职后，于2006年被欧洲法院认定犯有徇私舞弊罪，因为她在担任欧盟专员期间雇用了一位密友作为办公室顾问成员。但她被免除经济处罚。

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