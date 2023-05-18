伊朗表示准备“努力”释放最后4名被控间谍活动的法国人

抗议者在巴黎人权广场举行的支持被伊朗政府拘留的法国国民的示威游行中，举着在伊朗被拘留的法国人 Fariba Adelkhah、Cécile Kohler 和 Benjamin Briere 的画像。 2023 年1月28日

伊朗当局18日向法国媒体表示，准备“努力”释放最后4名被指控从事间谍活动的法国人。伊朗外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希安 (Hossein Amir Abdollahian) 在接受《费加罗报》独家专访时确认，释放这4名法国人“符合两国利益”，并表示他与法国外交部门就此案取得了进展。

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在5月12日周五两名在伊朗。被拘留的法国国民，因健康恶化的人道理由，从监狱获得释放返回法国的一周后，德黑兰声称，希望为释放其他四名被伊朗监禁的法国人而努力。

在一次罕见的法国媒体采访中，伊朗外交部长侯赛因·阿米尔·阿卜杜拉希安(Hossein Amir Abdollahian) 表现出一定的乐观情绪。

伊朗外长在接受《费加罗报》采访时说：“在我和法国外长凯瑟琳·科隆纳女士之间，通过电话不断保持联系。”伊朗外交部长强调说 ：“最近在北京，与科隆纳女士，我们进行了将近两个小时的谈判。 我们谈到了我们之间所有的误会。 我们之间已经达成协议，我们的部分协议带来了几天前释放了两名法国公民。

基于人道理由，几个月来身体健康状况出现恶化的两名法国俘虏 本杰明·布里埃尔和伯纳德·费兰已经于5月12日周五被伊朗当局释放。

目前还有另外四名法国人仍被关押在伊朗监狱中。 其中有塞西尔·科勒 (Cécile Kohler) 和雅克·帕里斯 (Jacques Paris)这对属于工会会员的夫妇，他们在2022 年 5 月 7 日，“在旅游期间”被伊朗当局捕。 还有一名银行业顾问，路易斯·阿诺 (Louis Arnaud)于 9 月 28 日在伊朗德黑兰被捕，

最后，还有一名从未透露身份的法国人目前仍在监狱中。

此外，一名法国-伊朗籍的研究员 法比拉Fariba Adelkhah 已于 2 月 10 日获释，但她仍然不能离开伊朗。

伊朗外长阿卜杜拉希安强调说： “我们和法国外长凯瑟琳·科隆纳女士 Colonna 女士一致同意，努力争取释放已在伊朗被定罪和监禁的法国国民，但此案的起诉属于我国司法部门”，

这种权力掌握在一些以极端保守立场著名的人士手中。然而，伊朗外长明确表示，“科隆纳女士和其他法国官员已经采取了积极步骤，其结果符合两国的利益”，他对此表示欢迎。

去年秋天，当法国总统马克龙在爱丽舍宫接见四位象征为妇女争取更多自由而奋斗的伊朗妇女，这让德黑兰特别恼火。

当被问及在上周的两名法国人质获释后，是否可以对仍被拘留的四名法国人早日获释持乐观态度时，伊朗外长说，伊朗和法国“继续接触，以消除我们两国之间的误解”。

几个月来，法国谴责伊朗当局这些任意拘留的做法，并提到了“国家人质”的问题。 法国外长凯瑟琳·科隆纳(Catherine Colonna) 再度指出，“我们不会放松任何努力，我们将要求立即无条件的释放”最后一批被伊朗俘虏的法国人。

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