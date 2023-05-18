参议院外交听证问及法国外长访问台湾？科隆纳称无计划也不合适

法国/台湾/中国

法国外交部长科隆纳17日接受法国参议院外交事务质询，就法国外交部长是否访问台湾议题作回答。法国外长称没有计划访问台湾，法国外长访问也不合适。法国外长称法国赞成台湾应该多参与国际组织，尤其是世界卫生组织。

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据法新社称，在参议院被问及她或法国外交部的任何其他部长是否可以去台湾访问时，科隆纳说：“这不是计划中的。”

中国认为拥有2400万人口的台湾是中国的一个省，自1949年中国内战结束以来，中国还没有与台湾统一起来。只有十个左右的国家在外交上承认台湾。但法国不是其中之一。

据法国外长科隆纳就法国外长访问台湾话题说："不，我没有预见访问计划。我甚至要补充说，我认为这不合适。" 她强调法国的 "平衡政策"，"正在产生一些结果"。她还说，这是 "确保在该地区更好地尊重国际法和亟需的安抚的最佳方式"。

法国外交部长指出，法国与台湾的关系是 "良好的、长期的和发展的"。"它们是经济、文化，也是议会关系。但这些并不是外交关系。"她说，另一方面，法国 "赞成台湾在一些专门的国际组织中的应存在，在这些组织中，台湾的存在具有或将具有更多的价值"。

科隆纳称，"在我看来，世界卫生组织就是这种情况。但这种存在并不意味着承认它是一个国家"。

法国已经同意，台湾应该与目前正在进行的世卫组织第76届大会的工作有"密切联系"。

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