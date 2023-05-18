发现艾滋病病毒40年祭

法国/艾滋病

40年前的今天，法国巴斯德研究所的一个巴黎所的小组发现了艾滋病病毒。这标志着在与将导致4000多万人死亡的流行病毒的斗争中迈出了第一步。1983年5月20日，美国《科学》杂志发表文章，报道这种刚发现新病毒的"分离"情况。

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该病毒发现的作者Françoise Barré-Sinoussi、Jean-Claude Chermann和Luc Montagnier谨慎宣告：这种病毒 "可能涉及一些病理综合病症。当时，艾滋病研究正处于起步阶段。这种疾病是新发现的，有许多谜团。

但在此前两年前，美国已经发出了第一批警告。1981年夏天，美国年轻的同性恋者中出现了诸如肺囊虫和卡波西肉瘤的罕见疾病。医生们想知道，为什么这些通常为非常虚弱的人更会有的感染怎么发生在得病前完全健康的年轻同性恋者身上。

美国专家想到是 "同性恋者和吸毒者中的流行病"。这种疾病那时还没有名字，而且正在蔓延。海地人口也受到影响。人们创造了 "三个H "的说法，即同性恋者、海洛因成瘾者和海地人。但很快又增加了第四个 "H"：血友病患者，他们也受到感染影响。再然后就使用了 "四H病 "这个术语。

到了1982年9月，医学界开始使用 "艾滋病"（"感染性免疫缺陷综合征"）一词。在法语中："sida "是指受获性免疫缺陷综合征（syndrome d'immunodéficience acquise）。

艾滋病的原因仍然不明。一些人，如罗伯特-加洛，一位研究这种导致癌症的病毒家族的主要美国专家，正在寻找一种 "逆转录病毒"。在大西洋的这一边，在巴黎，由Luc Montagnier在巴斯德研究所主持的病毒肿瘤学实验室开始追踪。

1983年初，巴黎传染病专家Willy Rozenbaum在Pitié-Salpêtrière医院从一名处于艾滋病早期阶段的病人的淋巴结中提取了一份样本。他的样本于1月3日就送达巴斯德研究所的实验室。"2022年去世的Montagnier在他的著作《Des virus et des hommes》中说："那天在夜幕降临时（...），我开始了探究"。

他与弗朗索瓦丝-巴雷-西努西（Françoise Barré-Sinoussi）和让-克劳德-切尔曼（Jean-Claude Chermann）一起发现了一种新的逆转录病毒，他们将其命名为LAV（淋巴腺病相关病毒）。

Françoise Barré-Sinoussi告诉法新社："我们已经分离出了这种病毒，我们已经证明它是一种逆转录病毒，但我们还不能确定它就是艾滋病染病的原因。

弗朗索瓦丝-巴雷-西努西告诉法新社，“当时没有人相信我们"。5月在《科学》杂志上发表的这一发现受到了怀疑，特别是罗伯特-加洛的质疑。

但巴斯德的团队越来越相信他发现的LAV是造成艾滋病的原因。1983年9月，Montagnier向包括Gallo在内的少数几位专家提交了这方面的数据。但是没有获得什么反应。据吕克-蒙塔尼耶报告说：一年来，我们知道我们有确定的病毒（......）但没有人相信我们，我们的结果报告论文甚至被拒绝了。

1984年春天，Gallo提交了一系列文章，宣布他发现了一种新的逆转录病毒--HTLV-3，它被认为是艾滋病的 "可能原因"。4月23日，美国卫生部长玛格丽特-赫克勒与加洛正式宣布了这一发现的消息。同一天，加洛在美国提交了一份基于他的发现的艾滋病测试的专利申请，并迅速获得批准。

然而巴斯德在发现LAV后，更早时提出的类似申请则被拒绝。

然而，Gallo和Montagnier很快就同意HTLV-3和LAV可能是同一种生物体。

1985年1月，它们的特性得到了证明。这种新病毒最终在1986年被命名为HIV（人类免疫缺陷病毒）。

法新社说，法国和美国对这一发现的先后关系存在争议，直到1987年，法美达成协议，Gallo和Montagnier被描述为艾滋病病毒的 "共同发现者"。

对这一争议不仅是一个科学荣誉的问题。它首先就是一个财务问题，因为这些发现直接导致了筛选试验的版税。

争议真正的尾声是在2008年到来，诺贝尔医学奖将单独授予法国人蒙塔尼耶和巴雷-西努西，以表彰他们对艾滋病毒的发现。

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