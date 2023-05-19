巴黎13区周五晚一5楼阳台坍塌 2人坠落重伤命危仍未脱险

法国巴黎13区周五(19日)晚上发生一起5楼阳台坍塌事件，一名男子和一名女子被送医急救，目前他们的生命仍未脱离险境。

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周五(19日)晚上，巴黎第 13 区意大利大道上一座建筑的五楼阳台发生坍塌，当时正有一名 60 岁左右的妇女和一名 65 岁左右的男子在这阳台上。

事故发生后，巴黎消防救护车队人员赶到现场急救照顾这两人，并将他们送往医院救治。目前他们仍的性命仍濒临生死边缘。这是巴黎消防救护人员向巴黎人报确认的消息。

据消防员称，事实发生在约晚上 7 时45 分左右。 巴黎第13区意大利大道一栋六层楼建筑的五楼，庭院一侧的阳台发生坍塌。

急救单位出动了35名消防救护人员。据救护大队指称，事故现场有两个人，一名 65 岁左右的男子和一名 60 岁左右的女子，事发后，得到救护人员的照顾，被送往地区医院。

这两人随着阳台坍塌跌落后，造成他们多发性创伤，目前仍未脱离险境。巴黎消防救护车人员指出，意外发生后，这两个人被送往地区医院，没有其他人受伤。

这个阳台在这栋大楼庭院的一侧，坍塌时砸到下方四楼的阳台。 一名城市建筑师抵达现场检查坍塌所造成的损坏情况。

这意外发生后，动员了大约 35 名消防救护人员。在晚上 9 点 30 分左右，有“六、七辆车” 被施予“安全”措施，这是巴黎救护大队向巴黎人报指出的。

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