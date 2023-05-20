法国酒店餐饮业借戛纳电影节示威: 太辛苦 不公平

戛纳/ 法国

周五（5月19日），法国酒店餐饮业工会在距离戛纳电影节红毯仅几个街区的一家五星级酒店门前举行示威，希望借着戛纳电影节期间进驻的大量国内外媒体，让更多的人了解到光鲜电影节背后，服务人员的艰苦与付出。

广告 继续浏览后续

03:18 卡尔登酒店法国总工会秘书长 © Reuters

与往年一样，戛纳已禁止在电影节附近举行示威活动，但卡尔登酒店的前院不在禁令范围之内，因为它是私人财产。19日，大约有20人前来抗议退休改革，示威浪潮先是席卷巴黎、里昂、马赛等大城市，而后来到了小，却因电影节而备受国际关注的戛纳。

卡尔登酒店法国总工会秘书长Ange Romiti表示：“年轻人不想在酒店餐饮业工作，因为太辛苦、太累人。所以想象一下，对于一个64岁的人来说，继续工作这几乎是不可能的”。

他表示：“我们很乐意接待电影节观众，但我们也希望通过电影节，让更多人知道酒店餐饮业的辛苦与困境”。

法国总工会商业联合会代表Dominique Chave也表示，她希望人们了解那些接待明星和游客的服务人员的状况：“一方面，你看到奢侈品行业的光鲜，另一方面，你看到酒店、咖啡馆，尤其是餐厅员工，他们的工资很低，工作条件也很差，我们谴责这种差异”。

作为反对马克龙改革的抗议活动的一部分，电力部门的法国总工会成员曾威胁要在电影节期间切断电力，但电影节总监5月15日表示，与工会的谈判进展良好。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅