戛纳电影节之杨紫琼访谈

戛纳电影节2023

距离杨紫琼获得奥斯卡最佳女主角奖已经两个多月了，她在5月21日回顾了自己与戛纳电影节的故事。

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00:51 杨紫琼，摄于2023年5月21日，戛纳。 © AP

杨紫琼5月21日在戛纳电影节上对美联社表示：“我还没有停止工作，我想我需要完成电影《Wicked》的系列工作，之后才能抽出一些时间，慢慢地沉淀”。

今年的戛纳电影节年度“跃动她影”奖颁给了杨紫琼，这一奖项旨在表彰电影界的杰出女性。对此，她表示：“（戛纳电影节2023年度“跃动她影”奖）对我来说是很重大的一件事，首先这是一项非常重要的奖，它很重要，因为它把光亮照到了女性的身上。这些女性捍卫彼此，她们不断迈出积极的步伐，她们这么做，为未来的人们赢得了可能性，为未来的人们赢得所有人都应得的平等机会”。

奢侈品巨头开云集团董事长兼首席执行官Francois-Henri Pinault、戛纳电影节新任主席Iris Knobloch和电影节总监Thierry Fremaux共同决定了今年这一奖项的获得者人选。Pinault的妻子Salma Hayek在周日的晚宴上，表示自己将杨紫琼视为“英雄”。

Salma Hayek表示：“我们以前有机会一起出游过，我们都嫁给了法国男人，所以我有机会和她在法国一同出游。她是我的英雄。我的意思是，她实际上就是一个英雄，因为她非常厉害，你知道，她打败所有的人。电影当中的她是那么强壮、优雅、敏捷，作为女演员她非常有才华。而且她在银幕上和银幕外总是那么优雅，她得奖，当之无愧”。

有关戛纳电影节，杨紫琼表示：“我与戛纳的故事有二十多年这么长，大概有25年这样子。我第一次来戛纳电影节，是因为卧虎藏龙这部电影，所以，那次真的是最棒的回忆之一，我必须说，那是我在戛纳的第一次记忆，也是最令我回味的一次”。

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