泽伦斯基为何坐法国官方专机？

法国/乌克兰战争

5月20日星期六，乌克兰总统泽伦斯基乘坐法国总统府的飞机抵达日本，参加他被邀请参加的七国集团峰会。这架飞机之前刚刚乘载泽伦斯基出席阿拉伯联盟峰会。但为什么乌克兰总统要乘坐法国的官方飞机？此事在法国国内引发关注，反对党尤其是极右翼人士批评马克龙此举使法国公开站在乌克兰一边，从而激发俄罗斯的愤怒。

广告 继续浏览后续

法国总统埃马纽埃尔-马克龙在其推特账户上自豪地确认，沃洛季米尔-泽伦斯基乘坐 "带有法兰西共和国色彩的飞机 "前往广岛（日本），那里正在举行七国集团首脑会议。"乌克兰代表团[已经]来到G7，与我们和我们的合作伙伴一起工作"。

对马克龙来说，泽伦斯基出席七国集团是乌克兰的一个 "独特的机会"，它可以 "改变 "与某些南方国家如巴西或印度的立场。

乌克兰的要求

法国总统府向《费加罗报》披露，乘坐法国官方专机的请求直接来自乌克兰总统府。它是在5月18日星期四提出的。爱丽舍宫解释说："我们答应了"。因此，法国空军的空客A330飞机在波兰边境接走了沃洛迪米尔-泽伦斯基，并首先将他送到沙特阿拉伯，他在那里的阿拉伯联盟峰会上发表了讲话。然后从那里前往日本和七国集团。据爱丽舍宫称，法国接受了基辅的请求，因为在所有出席广岛会议的国家元首和政府首脑中，马克龙是认识泽伦斯基时间最长的领导人。马克龙在爱丽舍宫接待了泽伦斯基总统，甚至在他当选之前，同一消息来源告诉《费加罗报》。因此，两人之间存在着一种“信任关系"。

广岛峰会结束后，乌克兰总统也将乘坐法国官方飞机离开。马克龙的一位顾问指出，泽伦斯基上周去巴黎时，他来参加其主要盟友的峰会的想法已经 "在谈话中"。5月中旬，在乌克兰总统访问巴黎期间，泽伦斯基就曾乘坐法国飞机从德国出发。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅