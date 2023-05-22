脸书母公司Mata违规转移材料 欧盟罚款12亿欧元

欧盟/美国

隶属欧盟的爱尔兰资料保护委员会于5月22日周一宣布对脸书的母公司Meta处以 12 亿欧元罚款，原因是该企业违反欧洲规定和此前的裁决，“继续将个人数据从欧洲转移到美国”，该罚款也是在欧洲存在数据法有史以来最重的罚款。

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隶属欧盟的爱尔兰资料保护委员会今天周一宣布对脸书的母公司Meta处以 12 亿欧元罚款，原因是该企业违反欧洲规定和此前的裁决，“继续将个人数据从欧洲转移到美国”。

爱尔兰资料保护委员会强调Meta 还必须“在五个月内停止向美国传输任何个人数据，进行调整，并且必须在六个月内符合欧盟法律。

爱尔兰资料保护委员会自2020年起，着手调查Meta在爱尔兰公司把个人资料从欧盟转移至美国的行为，结果发现，Meta并没有执行此前欧洲联盟法院的裁决，就是发现该企业“系统性、反覆的转移资料。

对此美国的Meta公司立刻回应，在给法新社一份声明中称该罚款不合理且不必要”，并称将寻求法律行动上诉。该公司表示数以千计的企业和组织依靠在欧盟和美国之间传输数据生存，美国政府关于数据方面的规则与欧洲保护隐私权之间存在根本的权利冲突。

保护隐私协会 Noyb 创始人奥地利人马克斯·施雷姆斯（Max Schrmes）在一份新闻稿中称这是“对 Meta 的严重警告，罚款本来可以更高，特别是 Meta10多年来故意违法以赚取利润。

这也是欧盟今年对Meta第三次罚款。

爱尔兰资料保护委员在今年1 月对该集团进行了处罚，要求其支付近 4 亿欧元罚款，用于针对其脸书、Instagram 和 WhatsApp 应用程序将个人数据用于广告目的的违法行为。

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