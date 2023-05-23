法国/军备

法国军队军费预算激增，未来七年（2024年到2030）达到历史新高为 4130 亿欧元，请看France 24视频。

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法国新的军费预算在七年（2024-2030 年）将投入了 4130 亿欧元，大大高于马克龙总统前五年任期内通过的 2019-2025 年 2950 亿欧元水平。

由于俄乌战争在欧洲持续，法国军费预算将“前所未有地”增加。

法国国防部消息，七年内用法军预算资金将达到4130亿欧元，其中包括130亿欧元的预算外收入，而法国对乌克兰的军事援助将不包括在这笔款项中。这不仅是由于乌克兰战争标志着“地缘政治环境的迅速恶化”，而且“许多新技术飞速发展也导致成本上升”。

法国国防部长勒克努（Sébastien Lecornu）强调，这是一个历史新高预算应该使法国能够在发生激烈冲突时做好准备，例如在乌克兰已经持续了 15 个月的冲突。

法国打算通过该军备预算来进行现代化改造，在已知的项目中到 2030 年将生产 109 门新一代凯撒火炮，陆军将有 3000 架无人机，海军的新装备首先是几艘最先进的护卫舰，空军也有新装备就是新型“阵风”战斗机和更现代化的幻影战斗机。

该军事设计的另一个重点是适应混合军事威胁，如通过更早地对军队进行培训有时甚至在学士学位之前就进行数字等新职业进行培训，一支由网络战士组成的军队巴黎希望届时能创造 6,300 个工作岗位。

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