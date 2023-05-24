法国医生遭病患暴力2022年报案1,244件 20年来新高

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法国兰斯市 Maison-Blanche 医院甫发生一名护士遭病患袭击后，不治身亡。警方在该医院前把关。 2023年5月23日
法国兰斯市 Maison-Blanche 医院甫发生一名护士遭病患袭击后，不治身亡。警方在该医院前把关。 2023年5月23日 AFP - FRANCOIS NASCIMBENI
作者： 珍妮特
7 分钟

法国医疗暴力事件频传，2022 年，医生提出遭病患暴力的报案有 1,244 起，20 年来的新高。这是根据法国全国医生秩序委员会23日发布的报告；报告并指出：2022年针对医生的暴力行为与 2021 年相比，增加了近 23%。 

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就在22日，法国兰斯市 Maison-Blanche 医院发生一名护士遭病患袭击，23日卫生部长宣布不治身亡之际，根据全国医生协会理事会本周二发布一份《医生安全观察站》所做的报告与 2021 年相比，2022针对医生的暴力行为增加了近四分之(23%)2022，医生申报了 1,244 起事件，这是过去 20 年来从未达到的数字2021有 1,009 起暴力申报案。 相比之下，2003记录了 638 起事件。 

法国十分之七的医生 (71%) 声称曾遭受过暴力、口头或身体暴力，他们是全科医生。 2021 年，它们占申报案件的 61%。 在那些专科医生中，精神科医生受到的影响最大 (4%)。2021 年他们是 27 岁的暴力受害者。到 2022 年他们是 46 岁。根据观察站的的说法，受这种暴力影响最大的是市中心的医生。 56% 的事件记录在案，而农村地区为 21%，郊区为 19% 

在 2022 的 1,244 份提出暴力声明中，有 405 起事件（即 33% 的事实）与护理相关投诉有关。 

最后，医生协会的清单记录强调只有 31% 的暴力事件引起了医生的投诉。 其他提出声明者没有回答有关事件后续行动的调查。 

医院暴力“被严重低估” 

另外法国医生安全观察站指出针对看护者的事件和暴力行为在很大程度上被低估了，另外，因为现今，许多医生“不敢提出投诉，因为这是他们的病人” 

暴力“被严重低估 

医生安全天文台的代表让-雅克·阿夫兰 (Jean-Jacques Avrane) 表示，为了不让这种暴力行为变得无足轻重，绝对有必要提出申诉。“针对看护者的事件和暴力行为在很大程度上被低估了，因为我们只宣布了暴力行为”，阿夫蓝Jean-Jacques Avrane 向新闻台 France Inter 解释道。 现今，许多医生“不敢提出投诉，因为这是他们的病人”，该代表说。 “他们认为他们可以用仁慈来解决问题。但他们错了，你必须提出投诉或提出扶手，以免将这种暴力行为小化。” 

卫生部长周二宣布，5 月 22 日星期一在兰斯市的 Maison-Blanche 医院遭到持刀袭击的 38 岁护士已重伤不治死亡一名59岁持刀行凶病患遭警方逮捕。

卫生部长23日中午宣布一消息。 也在周一同时遭到攻击的一名医务女秘书，目前仍处于危急状态。 

 

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