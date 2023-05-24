法国医生遭病患暴力2022年报案1,244件 20年来新高

法国医疗暴力事件频传，2022 年，医生提出遭病患暴力的报案有 1,244 起，20 年来的新高。这是根据法国全国医生秩序委员会23日发布的报告；报告并指出：2022年针对医生的暴力行为与 2021 年相比，增加了近 23%。

广告 继续浏览后续

就在22日，法国兰斯市 Maison-Blanche 医院甫发生一名护士遭病患袭击，23日卫生部长宣布不治身亡之际，根据全国医生协会理事会本周二发布一份《医生安全观察站》所做的报告指出，与 2021 年相比，2022 年针对医生的暴力行为增加了近四分之一 (23%)。2022 年，医生们申报了 1,244 起事件，这是过去 20 年来从未达到的数字。 2021年，有 1,009 起暴力申报案。 相比之下，2003 年记录了 638 起事件。

法国十分之七的医生 (71%) 声称曾遭受过暴力、口头或身体暴力，他们是全科医生。 2021 年，它们占申报案件的 61%。 在那些专科医生中，精神科医生受到的影响最大 (4%)。2021 年他们是 27 岁的暴力受害者。到 2022 年他们是 46 岁。根据观察站的的说法，受这种暴力影响最大的是市中心的医生。 56% 的事件记录在案，而农村地区为 21%，郊区为 19%。

在 2022 年的 1,244 份提出暴力声明中，有 405 起事件（即 33% 的事实）与护理相关投诉有关。

最后，医生协会的清单记录强调只有 31% 的暴力事件引起了医生的投诉。 其他提出声明者没有回答有关事件后续行动的调查。

医院暴力“被严重低估”

另外，法国医生安全观察站指出，针对看护者的事件和暴力行为在很大程度上被低估了，另外，因为现今，许多医生“不敢提出投诉，因为这是他们的病人”

暴力“被严重低估”

医生安全天文台的代表让-雅克·阿夫兰 (Jean-Jacques Avrane) 表示，为了不让这种暴力行为变得无足轻重，绝对有必要提出申诉。“针对看护者的事件和暴力行为在很大程度上被低估了，因为我们只宣布了暴力行为”，阿夫蓝Jean-Jacques Avrane 向新闻台 France Inter 解释道。 现今，许多医生“不敢提出投诉，因为这是他们的病人”，该代表说。 “他们认为他们可以用仁慈来解决问题。但他们错了，你必须提出投诉或提出扶手，以免将这种暴力行为小化。”

卫生部长周二宣布，5 月 22 日星期一在兰斯市的 Maison-Blanche 医院遭到持刀袭击的 38 岁护士已重伤不治死亡。一名59岁持刀行凶病患遭警方逮捕。

卫生部长23日中午宣布一消息。 也在周一同时遭到攻击的一名医务女秘书，目前仍处于危急状态。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅