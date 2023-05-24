法国经济部长宣布国家6月8日将100%控股电力公司EDF

法国经济部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire) 宣布，国家将于 6 月 8 日拥有 法国电力公司EDF 的 100% 控制权。经济部长表达了他的“严格要求”，特别是电力公司EDF 的增加电力生产，并排除了该公司所有权的任何的肢解行动。

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法国部长宣布国家6月8日将100%控股电力公司EDF。法国电力公司EDF的重新国有化作业即将完成。 “6 月 8 日，国家将对 EDF 拥有 100% 的控制权”，这是经济部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire)周二，在接受 RTL 电台的采访时宣布的。

结束一项要延迟数月才能完成的行动，也就是解除该集团的反对国营的小股东们提出的上诉时间；这些小股东拥有的股权总计达 97 亿欧元。

经济部长说，迄今为止，国家持有 97.69% 的资本和至少 98.04% 的投票权，并于23日周二向金融市场管理局发送了“实施强制退出的请求”。 XXX 因此，那些仍由私人股东持有的 2% 的股份必须转让给国家，这是 EDF 从巴黎股票市场上消失之前的最后一阶段手续的操作。 最终，法国电力公司集团在巴黎证券交易所度过不到 18 年的时间。

布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire) 再次开场啦啦啦啦啦绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿绿。 EDF 的重新国有化不仅旨在使其能够“在尽可能最好的条件下执行六个新核反应堆的建设计划”，而且“对 EDF 提出明确的要求”，也就是无论是在核电生产方面“返回尽快达到 350 太瓦时”（去年为 279 太瓦时），同时能获得“尽可能低的电价”，这点是“我们公司竞争力的关键”。

经济部长的信息很明确，国家打算利用其作为能源公司唯一股东的地位强加其观点。 这种姿态很可能会违背新任集团首席执行官 Luc Rémont 的意愿，他认为 EDF 是一家与其他公司一样的公司，对市场规律做出反应。 风险很高，因为与受监管的历史核电 (Arenh) 相关的关税即将结束，欧洲正在讨论其电力市场的未来。

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