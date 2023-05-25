法新社记者在巴赫穆特殉职 马克龙致辞哀悼

法国/乌克兰/法新社记者殉职

法新社记者阿尔曼-索尔丁Arman Soldin于2023年5月9日在乌克兰东部巴赫穆特执行采编任务时遭俄罗斯炮击身亡。法国总统马克龙今天给法新社致信，表达对殉职记者的哀思与赞扬。马克龙许诺追究肇事者罪责，并保证将永远尽一切可能保护和支持新闻工作者。

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马克龙对法新社记者阿尔曼-索尔丁的死亡致悼称 "震惊了我们所有人"。法国总统马克龙致信法新社全体员工，在他们的同事在乌克兰东部殉职后表达 "诚挚的哀悼"，并称索尔丁是 "激情 "的 "代言人"，代表着"报道的责任"。

这位法国记者出生于波斯尼亚，是法新社在乌克兰的视频采访协调员，5月9日在一次爆炸袭击中丧生，年仅32岁。当时他与法新社的一个采访小组在被围困的乌克兰东部巴赫穆特镇附近进行报道，该镇是乌克兰和俄罗斯军队之间长达多个月的战斗的中心。

马克龙称，"他的死留下了巨大的空白。但它震撼了我们所有人。"马克龙还说他 "怀着对殉职记者的家人和亲人的哀伤 "思念殉职记者。

马克龙承诺，"这一死亡的罪魁祸首 "将被 "起诉"。他说："共和国的所有机制将确保正义得到伸张。"同时，法国国家反恐检察官办公室已经开始进行战争罪调查。

马克龙说，尽管有悲痛和愤怒，但 "对阿尔曼-索尔丁的记忆也将以钦佩和自豪的心情而长存"。他对法新社记者们说："他的名字将继续与你们的职业荣誉联系在一起。"马克龙用手写的信件向他们保证他 "真诚的哀悼 "和他 "持续的支持"。

据马克龙认为，"每个人都知道，阿尔曼-索尔丁只想做好他的工作，但他显然是一位杰出的记者。通过他的人格力量、他的事业心和他的动力，阿尔曼-索尔丁体现了你们新闻编辑部的激情敬业面貌。"总统还说，"这是对报道真相的激情，对讲述故事的激情，对收集证词和故事的激情。这种激情也是一种敬业：告知的责任。阿尔曼-索尔丁是带着勇气，冒着生命危险，致力于此的"。

法新社说，根据马克龙的说法，这项弘扬知情权的事业"在乌克兰比以往任何时候都必须得到捍卫"。"他说：“我们将永远捍卫信息自由，这对我们的民主生活至关重要，我们将永远尽一切可能保护和支持新闻工作者。”

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