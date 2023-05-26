道达尔股东大会遭气候环保者抗议搅局

法国/道达尔/气候

继英国石油公司和壳牌公司之后，现在轮到法国道达尔能源公司遭谴责了：这家法国石油和天然气巨头今天上午正准备股东大会时，遭气候抗议者冲进会场抗议，示威者和紧急赶来救场的警察之间发生混战。本台报道称，道达尔一些股东在气候政策上与公司存有分歧。

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据本台报道，道达尔能源公司股东大会上，气候活动家不请自到让股东会陷入高度紧张。气候抗议者也聚集在巴黎Salle Pleyel建筑外面抗议。今天的会议是道达尔能源公司年度股东大会。

凌晨时分，数十名气候抗议者就试图进入经过巴黎上郊Salle Pleyel的那段路。法新社记者观察到，其中约有10人在公司路段入口前坐下，但被警察赶走，过程中发生了混战。警察使用催泪瓦斯驱赶示威者。

一个非政府组织联盟要求封锁会议，数十名活动人士现在坐在Faubourg Saint-Honoré街的入口处，高呼气候口号，抗议道达尔 不作为。

今年道达尔股东大会面临压力，在这一季中，气候活动家们对主要的能源集团普遍采取行动，如道达尔的竞争对手壳牌和英国石油公司，以及被指控资助石油和天然气项目扩张的巴克莱银行。气候压力下所有这些公司却都实现惊人的利润：英国石油公司、壳牌公司、埃克森美孚公司、雪佛龙公司和道达尔能源公司都报告2022年有宏伟业绩。

面对批评，道达尔能源公司出台股东大会时禁止股东和记者使用手机措施，并要求他们将某些个人物品留在入口处。最重要的是，该集团希望避免出现去年的混乱局面，当时非政府组织活动家阻止股东进入股东大会。

据一位警方人士称，当局预计将有200至400名气候环保活动分子，他们 "绝对想阻止股东大会的举行"。

"350.org、Alternatiba、Amis de la Terre、ANV-COP21、Attac、绿色和平组织、Scientifiques en rébellion和XR等组织在4月底的一份联合声明中警告说：道达尔的股东大会将不会举行。他们谴责说："这次大会计划延续石油公司的战略：延续越来越多的化石燃料项目和不公平的超级利润分配。非政府组织谴责能源企业的如此营业助长了气候和社会的不公正"。

据路透社今天报道称，气候活动人士正在加紧要求石油公司实现更严格的减排目标，抗议者本周早些时候试图冲进壳牌股东大会的舞台，并扰乱了 BP上个月的年度股东大会。

投资者将对一项绿色决议进行投票，该决议敦促法国石油巨头的温室气体减排计划加速削减。该决议由气候激进组织 Follow This 和 17 家机构投资者共同提出，他们管理着总计 1.1 万亿欧元的资产。

消息说，TotalEnergies 董事会反对该决议，该决议要求该公司承诺到 2030 年减排标准。道达尔反而敦促投资者批准其内部气候计划，该计划承诺在自己的设施中进行更适度的减排。

路透社说，科学家表示，到 2030 年，世界需要将温室气体排放量从 2019 年的水平减少约 43%，才有可能实现《巴黎协定》的目标，即将升温幅度控制在比工业化前水平高 2 摄氏度以内的水平。

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