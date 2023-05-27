“一个漂亮的坠落” --法国女导演再次戛纳夺桂

法国，戛纳电影节

法国女性导演茹斯汀·特里叶（ustine Triet ）自编自导的影片《坠楼死亡的剖析》在周六落幕的第76届戛纳国际电影节摘桂，这位44岁的电影人、同时也是一个坚定女权主义者，成为戛纳电影节史上第三个获得金棕榈奖的女性。法国媒体报道取其影片名称，称贺这是她的一个“漂亮的坠落”。

广告 继续浏览后续

第76届戛纳国际电影节公布获奖名单，茹斯汀·特里叶导演电影《坠楼死亡的剖析》最终不负众望，获得金棕榈奖，英国名导乔纳森·格雷泽的《利益区域》摘得评审团大奖，越南裔法国导演陈英雄凭借《多丹·布法内的欲望》荣获最佳导演奖，前金棕榈奖得主日本导演是枝裕和的影片《怪物》拿到最佳剧本奖，本片由日本人气编剧坂元裕二担任编剧。日本男演员役所广司和土耳其女演员米尔维·迪兹达尔分别凭借《完美的日子》和《枯草》拿下本届戛纳影帝和影后桂冠。

今年入围主竞赛单元的影片一共有21部，其中入围女性导演7人，创下最高的纪录。法国女导演茹斯汀 特里叶的《坠楼死亡的剖析》在影节一经放映，收获普遍口碑好评，在各个场刊排名中一直名列前茅，被称为本届戛纳影节的意外惊喜之作，最终不负众望摘得金棕榈。

影片围绕一桩离奇坠楼死亡事件而展开的庭审交锋。讲述的是一对知识分子夫妇，住在远离尘嚣的偏僻山里一栋大木屋里，他们有一个因儿时事故而视力有缺陷的11岁的儿子，有一天，丈夫被发现坠楼死亡。而唯一在家的妻子，在调查中逐渐受到谋杀怀疑，所有的怀疑可能都被打开，最初的确定性被逐一摧毁，逐渐逼近真实。整个影片就像一个长长的审讯，在一连串的场景，母亲、儿子、罕有的有联系的人，心理医生在法庭被询问，充满悬疑的情节设计，妻子受到谋杀质疑和双性恋出轨等道德谴责，剖析了知识分子夫妇间复杂纠结的真实关系。

影片导演特里耶，44岁，她的首部长片《维多利亚》就入围戛纳电影节一种关注单元，评论称其风格幽默、社会洞察敏锐。《坠楼死亡的剖析》是她继2019年的《西比勒》之后，第二次冲击金棕榈奖。此次获奖，使她成为戛纳电影节史上第三个获得金棕榈奖的女性导演；1993年简-坎皮恩执导的《钢琴课》、2021年朱莉娅-杜库诺执导的《钛》曾斩获该奖。被视为是历来由男性主导的电影业，性别平等正缓慢取得进步。

这也是法国电影在戛纳电影节所获得的第十个金棕榈奖。

贾斯汀 特里叶是一位执着的电影制作人和决定的女权主义者。评论认为，在《维多利亚》和《西比勒》之后，特里叶新片《坠楼死亡的剖析》再次以她独特的方式给人们带来惊喜。她个人是一个坚定的女权主义者，喜欢在电影中加入电、爆炸、有力量的女性等。影片女主演德国女演员桑德拉-胡勒（Sandra Hüller）在片中的表演也广受好评，被认为是争夺影后的热门人选。她完美体现了特里叶为她量身定做的一个令人不安的角色，一位受到怀疑的丈夫死去的小说作家，成为法庭上的被告，不仅被迫为自己的行为辩护，而且还要为她极其自由的思维和生活方式辩护。

特里叶在闭幕式做了一个带有强烈政治诉求的获奖感言，除了表达对获奖的喜悦。她也回应对电影节开幕时宣布退出演艺界的女演员阿黛尔-海内尔的支持，同时也提及 "反对养老金改革的历史性抗议"，并谴责 "这种抗议被 "新自由主义政府 "以令人震惊的方式否认和压制"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅