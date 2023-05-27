圣马丁岛：法国和荷兰签署划界协议

边界划界

欧洲 – 5月27日，法国内政部长（Gérald Darmanin）在西印度群岛的圣马丁签署了一份协议，确认了该岛上法国和荷兰部分的边界，结束了这一边界在东端存在的争议，澄清该岛东海岸牡蛎池塘（Oyster Pond）的边界分歧。 海外部长级代表让–弗朗索瓦·卡朗柯(Jean-François Carenco)也参加了划界签字仪式。

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荷属圣马丁首相雅各布 (Silveria Jacobs) 女士表示，她对未来充满的乐观。她还表示，通过外交对话与合作，我们达成了促进和平、稳定与合作的互利协议。法属圣马丁岛地方当局主席路易斯·穆辛顿（Louis Mussington）也很高兴地表示，该协议“将使我们（两国之间）的边界得到准确和清晰的界定”，并且同时“保留了《康科迪亚条约》规定的行动自由”。

位于加勒比海东北部的圣马丁岛虽然面积只有88平方公里，却由法国和荷兰两国构成。岛上一部分为法属海外集体（une collectivité française），另一部分则是依附于荷兰的构成国。在欧洲，法国和荷兰并不接壤，然而两国之间却在圣马丁岛出现了边界争议。

1648年西班牙人离开圣马丁岛后，由于牡蛎池塘位置的边界划分在法国人和荷兰人之间签署的《康科迪亚条约》中不够精确，为后来的纠纷埋下了隐患。

尽管在2017年底岛上成立了法荷指导委员会，以协调飓风艾尔玛过境后的重建工作，两国在该岛争议边界段附近海湾的管理上仍然存在分歧。

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