法国百岁抵抗战士辞世

法国/百岁抵抗老人

在纳粹德国占领法国期间具有代表性的抵抗战士，法国共产党人奥黛特-尼莱斯周五晚上去世，享年100岁。法国总统马克龙称赞她是"一个世纪的承诺与自由"的化身。

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马克龙发表在推特上的悼词称，法国将持续纪念奥黛特-尼莱斯，并继承她的未竟理想。

奥黛特-尼莱斯Odette Nilès于1922年12月27日出生在巴黎，从1940年起成为法国共产主义青年团的成员，在纳粹德国占领法国期间散发传单并参加示威抗议活动，然后于1941年8月被法国维希政权警察逮捕。她被转移到卢瓦尔-大西洋省（法国西部）的一个拘留营，在那里她遇到了另一位著名的法国共产党抵抗战士盖伊-莫凯，这是在莫凯和其他47名抵抗战士一起被处决的前夕。

对着监狱大墙隔离，即男营和女营之间的分界线上，尼莱斯向莫凯承诺了一个她永远无法给予他的吻。盖伊-莫凯就义前的最后一句话是对奥黛特说的："我要死了（......），我却没有得到你答应给我的信物"。

从此，奥黛特-尼勒斯被称为 "盖-莫凯的未婚妻"，她在几个集中营辗转被关押了三年多，包括法国西部的梅里尼亚克集中营监狱。1944年她从那里逃出来，加入了波尔多的抵抗运动。

战后，奥黛特-尼勒斯一生都忠实于她的共产党理想，并为妇女权利而奔走。

据法新社说，法国共产党全国书记法比安-鲁塞尔（Fabien Roussel）称赞她说："她从未停止过向孩子们传递她的历史、我们的历史以及那些妇女和男子的价值观，我们今天的自由要归功于他们"。鲁塞尔并说法国失去了 "一位伟大的抵抗运动的人物"。

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