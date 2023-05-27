法环保部长：再不治理 2060年海洋里的塑料将比鱼还多

海洋污染

国际 – 联合国塑料污染治理第二届会议将于2023年5月29日至6月2日在法国巴黎举行。 来自157个国家的代表聚集一堂，希望通过各方的努力制定一个将在2024年底前制定一项具有法律约束力的联合国条约，以结束全球塑料污染。

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2022年3月2日在内罗毕召开的第五届联合国环境大会 (UNEA-5) 上，来自175个国家的首脑、环境部长和其他部门代表批准了一项历史性决议，旨在终结塑料污染，并在2024年前达成一项具有法律约束力的国际协议。该决议涉及塑料的整个生命周期，包括其生产、设计和处置。

2022年12月2日，旨在制定一项具有法律约束力的塑料污染（包括海洋环境中的塑料污染）国际文书（以下简称“国际文书”）的政府间谈判委员会第一届会议（以下简称“INC-1会议”）在乌拉圭埃斯特角城圆满闭幕。一年前共有160多个国家的代表出席了会议，登记的代表超过2300人。

在巴黎即将召开的是第二届塑料污染治理大会。法国环保部长贝丘27日表示，如果我们什么都不做的话，2060年海洋里的塑料将比鱼还多。他还表示，我们首先要减少对塑料的依赖。

统计数据显示，目前全球每年仅一次性塑料制品就达1.2亿吨，其中只有10%被回收利用，另外约12%被焚烧，超过70%被丢弃到土壤、空气和海洋中。

各种大小的垃圾最终会进入海洋、海冰、鸟类的胃部。据经合组织称，塑料在全球变暖中的作用也是一个问题：它在 2019 年产生了 18 亿吨温室气体，占全球排放量的 3.4%，这一数字到 2060 年可能会增加一倍以上。

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