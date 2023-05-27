第76届戛纳电影节闭幕式：简 方达将为金棕榈奖颁奖

戛纳电影节

第76届戛纳电影节27日晚间落下帷幕， 晚8点30半将在戛纳电影宫卢米埃尔大厅举行盛大的闭幕式，届时将揭晓今年金棕榈大奖等奖项的评选结果。获奖者由瑞典导演鲁本 奥斯特伦德（Ruben Östlund）担任主席的本届评审团，从21部主竞赛单元影片中选出。主竞赛单元中包括中国独立导演王兵的纪录片《青春》-春。

广告 继续浏览后续

电影节官网下午公布了闭幕式颁奖嘉宾的名单，其中最受瞩目的金棕榈奖将由美国著名女影星 、两届奥斯卡奖得主简-方达颁发。

其他奖项的颁奖嘉宾还有：

担任本届金摄影机奖（Caméra d'or）评审会主席的法国女演员阿娜伊斯·德穆斯蒂埃，和短片评审团主席. 匈牙利导演Ildikó Enyedi将颁发短片金棕榈奖。

曾出演《指环王》的英国著名演员奥兰多-布鲁姆将颁发评审奖

最佳女演员和最佳男演员奖将分别由去年这两个奖项的获奖者：韩国演员宋康昊和伊朗演员扎尔-埃布拉希米颁发。

一种关注单元（Un Certain Regard）评审团主席、美国演员約翰 萊利将颁发最佳剧本奖

皮克斯动画工作室创意总监彼特·道格特将颁发最佳导演奖。

美国电影传奇人物 制片人罗杰·科尔曼（Roger Corman）今晚也将出席戛纳电影节闭幕式，他将与美国大师级导演昆汀-塔伦蒂诺一起颁发评审团大奖。

放映闭幕影片“疯狂元素城”

闭幕仪式将标志着第76届戛纳电影节的正式结束，颁奖仪式后将在卢米埃尔大厅播放本届电影节闭幕片- “疯狂元素城”， 这也是这一皮克斯动画的全新力作在全球的首映。影片中水、火、土、气四大元素齐聚登场，共同生活在多彩绚丽的元素城。当“水火不容”的主角相遇，他们将演绎如何跨越隔阂，开启一段看似不可能的浪漫故事。

《疯狂元素城》是《飞屋环游记》《头脑特工队》和《心灵奇旅》之后第四部在戛纳首映的皮克斯动画电影。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅