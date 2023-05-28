法国总理今天向极右与极左“开炮”

法国/博尔内

法国总理博尔内今天罕见以犀利词语向极右政党国民联盟以及极左政党法兰西不屈服党发起批判。博尔内警告2027年的总统选举不无可能由极右政党获得胜选。博尔内同时谴责梅郎雄领导下的极左政党在法国扇风鼓动暴力，寻求政治渔利。

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法国总理博尔内今天接受媒体采访，博尔内称，"我根本不相信国民联盟有什么正常化。我认为我们不应该淡化极右思想，极右的想法始终如一。因此，现在国民联盟党是在作秀，我仍然认为它是一种危险的意识形态"。

在回答记者提问时，法国总理回答称，国民联盟是否贝当的继承人？当然是的，也是贝当的绝对继承人。

记者问，“那玛丽莲勒庞呢？” 博尔内批评说，"我从来没有听到玛丽莲勒庞谴责她的党的历史立场可能是什么问题，我认为该党改变名称，但并不改变思想，没有改变根基。"

2018年极右的国民阵线的名称变化成国民联盟。

当被问及让-马里-勒庞的女儿玛丽莲勒庞赢得2027年总统选举的可能性时，总理回答说："我担心一切皆有可能。(......)虽有轻描淡写，但这是一个真正的威胁"。

总理谈起对2002年4月21日的回忆，那一天，让-玛丽-勒庞获得了总统选举第二轮的资格，社会党人莱昂内尔-若斯潘被淘汰，当时博尔内是总理府若斯潘的顾问。

博尔内还说，国民联盟与普京之间有"明显的亲密关系"。“如果玛丽莲勒庞想改写历史，我们不能上当。” 她说："这种亲密关系是客观存在的，不能被抹去"。

但本周，这位前国民联盟主席在一个议会调查委员会面前为自己辩护，说反对给她贴上"俄罗斯倾向"标签。

当被问及普京在法国的政党是在极右还是极左，是在国民联盟还是在法兰西不屈服党La France insoumise有影响时，总理回答说："在两个极端政党里确实都有一些倾向性声音，这些声音非常模糊，无疑不敢公开展示他们的亲俄立场，但他们也没有给我们在面对俄罗斯侵略乌克兰时受期待的谴责"。

法新社说，博尔内是在针对玛丽莲勒庞和让-吕克-梅朗雄吗？ 博尔内回应说，“当然是（......）我认为在普京问题上，极左也存在着同样的模糊性，以及与极左继续存在的对普京侵略的纵容"。

博尔内还批评极左实际上行使极右做法，最终想破坏国家的稳定，攻击国家机构，在玩弄极右的把戏。据博尔内说，“虽然有许多因素可以解释法国社会暴力的上升，但梅朗雄有责任，当我们看到他对警察大喊'我就是共和国'，当我们实际听到他想打砸东西，喊打倒'这个坏共和国'，一直在发表激人发怒的言论，对她来说，LFI的议员们并没有在国民议会中行使民主辩论的规则"。

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