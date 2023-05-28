法国/惠誉

法国政府面临再遭降级的压力越来越大，在惠誉评级机构因制裁法国预算困难而祭出降级评分一个月后，标准普尔（S&P）预计下个星期五推出评级决定，也可能因债务以及退休改革计划引发社会抗议，增加法国政府落实改革困难而给法国打出降级评定。

广告 继续浏览后续

法国政府正在努力说服公众以及评级公司相信法国处理预算以及落实退休改革计划的严肃性与合法可行性。

周日上午，法国总理博尔内就这一问题接受了媒体提问，她说，经济部长勒梅尔正在"向标准普尔 "详细解释法国为控制公共财政所做的一切"。

博尔内说，这些是非常密切的讨论，政府同时正努力翻过养老金改革这一页。

退休改革不仅在议会引发困难，也激起社会激烈抗议。

惠誉在4月28日将法国的评级降低一个档次至 "AA-"时，解释辩护称法国政治僵局可能会使政府的改革任务复杂化，甚至刺激预算支出。据该评级机构称，目前的僵局可能 "为更多的扩张性财政政策或逆转以前的改革创造压力"。

法国财政赤字在2022年达到国内生产总值（GDP）的4.7%之后，根据政府在4月份提出的稳定方案，法国的公共赤字预计今年将略微上升到4.9%，然后从2024年起逐步下降，该方案预测在2027年恢复到欧洲要求预算目标，即百分之3。

目前法国公共债务正接近3万亿欧元大关。

上周五，Scope，一家不如惠誉、穆迪和标普那样受到密切关注的评级机构，将法国的评级前景下调至 "负面"，意味着未来可能被降级。目前对法国的评级为 "AA"，是其等级表上的第三高等级，Scope可能在 "12至18个月内 "降低这一评级。

在影响法国财政的风险中，该机构指出，"2022年下半年，经济势头明显放缓"。该评级它也不相信法国提出的减少公共赤字和债务的轨迹，该评级机构分析称，因为法国 "财政整顿的记录不佳，债务的利息负担上升，以及与实施改革方案有关的风险"。

该评级解释说，这些风险与政府"议会中没有绝对多数 "和 "社会政治抗议 "有关，特别是民众反对养老金改革。法国工会一个新的反对这项改革的联合行动日定在6月6日，此后两天，在国民议会审查由独立的Liot议员集团提出的旨在废除64岁退休年龄的法案的议案。

法国政府方面说："我们将尽一切努力确保这场议案辩论不会发生"。

据法新社说，即使没有对国家的融资能力产生影响，两家评级机构的降级警告对政府来说也不是一个好消息。政府在面对反对派时经常强调法国经济可信度和预算的严肃性。因此法国政府正在努力避免标普周五的降级。

在惠誉对法国作出降级决定后，法国官方还向公众保证，法国将继续进行改革，并批评惠誉评级机构的 "悲观评估"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅