法国90个省份处于花粉风险最高级别警戒

花粉回来了！法国 90 个省份处于花粉散播的红色警戒状态。 在所有最能引起过敏之一的，是草本根茎类花草所携带的花粉，本周将在法国所有省份带来最高级别的风险。这是法国国家空气监测网 (le Réseau national de surveillance aéroboligique) 周一（29日）提出的警告。

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费加罗报报道，花粉回来了！ 几乎全法国都受到花粉力道上升的影响，特别是稻谷草本类植物的花粉，这对过敏症患者来说是一场真正的噩梦。

的确，法国90 个省份在5 月 26 日星期五，被法国国家空气监测网络 (RNSA)置于花粉过敏红色警戒状态。

在监测网标示的地图上，只有少数几个省份没有用红色警告标注，他们主要位于法国西部的6个省份，，包括菲尼斯泰尔省、莫尔比昂省等的6个省份、伊勒-维莱讷省、马耶讷省、奥恩省和萨尔特省，他们同样都是黄色的警戒。

第一个花粉症过敏来源是经过人体呼吸道系统：

法国国家空气监测网 (RNSA) 在周一更新的说明中写道：草本类植物的花粉力道，从法国南部到北部的影响力越来越大，本周将影响法国所有的省份，花粉症过敏风险很高。”

那么谁是罪魁祸首？

是天气！法国国家空气监测网解释说，如果说 5 月初的多场阵雨“可以通过将花粉冲洒在地上，让过敏症患者得到一些喘息的机会”，但它们仍然“有利于这些花草的生长、发育，进而长出花粉”。 再来是，因为天气变暖和和太阳重现，也将因此“促进高浓度的草本植物的花粉，释放到空气中，并扩散到各处。”。

国家空气监测网指出，在法国，近 25% 的人患有呼吸道过敏症。

第一个过敏来源显然是花粉，其中，草本植物的花粉是最容易引起过敏的花粉之一。

为了希望花粉症能得到喘息的机会，过敏症患者将不得不指望，能来一些罕见的暴风雨席卷整个法国。

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