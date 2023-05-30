法一大型合资电池厂落成： 再工业化和重获欧洲主权的象征

法国汽车电池工业/欧洲

三位法国部长、两位德国和意大利部长、道达尔能源（TotalEnergies）、斯特兰蒂斯（Stellantis）和梅赛德斯（Mercedes）的老板出席了 5 月 30 日星期二举行的“超级工厂 ”的落成典礼，这是一家位于法国北部朗斯附近杜夫林（Douvrin）的汽车电池工厂 。法国政府希望在其中看到该国再工业化和重新获得欧洲主权的象征。

Stellantis、TotalÉnergies和梅赛德斯的合资企业Compagnie de cellules automotives（ACC）的巨型工厂入口，位于Billy-Berclau-Douvrin（法国北部）。

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该工厂将为政府希望到 2030 年在该地区生产的200万辆电动汽车配备法国制造的电池做出贡献。这个代表了法国的工业盛会。除了法国，欧盟也开始了一场电池竞赛。法新社报道，周二法国为加来海峡地区第一家生产电动汽车电池的工厂举行了落成典礼，这是旨在追赶中国汽车制造商的意义深远的工业转型的关键一步。

法国经济部长布鲁诺-勒梅尔在汽车电池公司（ACC）的现场高兴地说："自空客以来，法国和欧洲第一次创造了一个新的工业部门"，该公司是斯特兰蒂斯、道达尔和梅赛德斯的合资企业，将于2020年启动。

勒梅尔说，"欧盟必须展示其工业实力"，而 "中国不会给我们任何好处"，他将ACC誉为 "法德两国的成功故事"。

德国交通部长沃尔克-维辛认为："这个工厂，以及ACC计划在德国和意大利的另外两个工厂，将有助于确保欧洲在未来仍然处于全球进步的前沿"。

道达尔能源首席执行官潘彦磊（Patrick Pouyanné）承认在欧洲创建一个电池产业是一场赌博，，并指出 "这里生产的电池将比在中国生产的相同电池每兆瓦时少排放40%的二氧化碳"。

斯特兰蒂斯公司的首席执行官唐唯实（Carlos Tavares）和梅赛德斯公司的首席执行官康松林（Ola Kallenius）也出席了这个巨型工厂的落成典礼。

据财政部，法国政府为自己设定的目标是，到2030年在法国每年生产200万辆电动汽车，届时，仅ACC基地每年生产的电池就应足以装备50万辆汽车。

法国打算在2027年之前为其汽车行业提供足够的电池组装，甚至之后还出口一些。但是，与中国和美国相比，法国仍然受到能源价格的限制，而中国和美国对这一行业有大量补贴。

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