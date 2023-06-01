法国参议院通过动议案，禁止进口维吾尔人强迫劳动产品

法国/中国/维吾尔人

法新社报道，法国参议院6月1日星期四通过了一项动议案，要求禁止进口由中国的维吾尔人通过强迫劳动生产出的产品。

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法国参议院刚刚通过的这一动议案没有约束力，343名参加投票的参议员中，144人投了“赞同票”，没有反对票。

法新社表示，欧洲层面正在讨论一项法规草案。这一草案可能最后将会是禁止成员国进口由强迫劳动生产出的产品，而不会明确地针对中国。

法国参议院刚刚通过的这一动议案的签字人们认为，这太少了，而且还来得太晚了，特别是因为，各成员国将不得不自己去验证产品是否是强迫劳动的产品。

法国参议院环保党团主席冈塔（Guillaume Gontard）说，“我们希望法国和欧洲采取与美国接近的立场”，将举证的责任倒过来。

因此，有了一项动议案呼吁欧盟修改法规草案，要求“禁止进口通过强迫劳动生产出的产品，即使产品只是部分地原产于新疆自治区的强迫劳动，除非相关的公司能够毫无疑问地证明，他们的产品不涉及强迫劳动，而且，是他们独自承担如此证明的责任。

法新社还指出，4月份，法国司法中止了针对包括优衣库在内的服装业巨头的初步调查。这些服装业巨头被指控从中国维吾尔人的强迫劳动中获利。但是，5月份又有了新的投诉。

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