法记者：记住当年只身阻挡坦克的中国年轻人

追思六四

法国 – 今年6月4日是1989年"六四"天安门屠杀34周年。全球性的法语电视频道-电视国际五台(TV5)长篇报道了纽约六四纪念馆。法国《十字架报》重点报道了34年前6月5日美国摄影师杰夫·怀德纳（Jeff Widener）拍摄的坦克人的照片。《十字架报》写道：三十四年前，一名手无寸铁的年轻学生在天安门广场阻拦一辆坦克。该报笔锋一转说，而今年的六四34周年前夕，香港警方在维园及铜锣湾拘捕多人。

广告 继续浏览后续

6月3日，香港警方逮捕了两名在街头公开呼吁“勿忘六四”的行为艺术家。据法新社报道，艺术家陈式森（又名三木）在铜锣湾一条繁华的街道上高喊“勿忘六四、香港人不要怕他们”。他在被押上警车前，一名警察警告他“停止发表煽动性言论”。法新社记者还看到另一名行为艺术家陈美彤在闹市区徘徊并被警察拦截搜查也被带走。此外，还有一对手持象征哀悼的白色菊花的夫妇也被警方拘捕。

法国记者表示，这么多年，中国共产党一直设法让人们遗忘六四。香港从3日起在维多利亚公园举办三天的美食市集，取代了过去三十多年在这里举办的六四烛光悼念。 这个被称为家乡市集嘉年华的活动有超过2百个提供中国各地特色美食的摊位。历年来曾组织维园悼念活动的“支联会”也在2021年被迫解散。今年没有团体申请举办六四纪念活动。香港媒体报道说，警方部署5千到6千名警察在维多利亚公园和政府机构附近巡逻。

六四事件34周年前夕，北京街头气氛紧张。曾因悬挂抗议横幅而出名的四通桥，护栏外的“四通桥”路牌日前已被拆除。而百度、高德两大网络地图也不再标示四通桥的位置。知情人称，警察24小时对四通桥严密把守。法新社记者称，桥周围至少可以看到四辆警车。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅