法国新浪潮电影大师罗奇尔高寿殒逝

法国/新浪潮/罗奇尔

雅克-罗齐尔去世，享年96岁，他是一位热爱户外活动和大海的电影人。 他仅凭几部电影就成为新浪潮的代表人物，受到同行和评论家的敬佩。但在新浪潮派电影历史中，罗奇尔并没有享有百科全书级待遇，所列大师名单中没有他。

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据法新社引述曾与罗奇尔Jacques Rozier共事约15年的米歇尔-贝尔森（Michèle Berson）称，罗奇尔于周四晚上在一家医院去世。

雅克-罗齐尔凭借《Maine Océan》获得了1986年的让-维哥奖，1997年的勒内-克莱尔奖，以及2002年的戛纳电影节金棕榈奖。 他导演了《Adieu Philippine》（1962年）、《Du côté d'Orouët》（1973年）和《Les Naufragés de l'île de la Tortue》（1976年）。

近50年期间仅四部电影，他其实还拍了两部电影，《菲菲-马丁格尔》（2001年），从未在电影院上映，《巴黎之恋》（2007年）则未完成。

据评论，他是一个心地柔软的无政府主义者，喜欢走小路，有时是一个无法控制的导演，有时放荡不羁，但也是一个对正确形象的执着追求者，他还拍摄了大约20部短片，经常受到好评，并为电视工作。

2019年，让-吕克-戈达尔（现已去世）向雅克-罗齐尔对法国电影的影响表示敬意："当阿涅斯-瓦尔达去世时，我想：真正的新浪潮中只剩下我们两个人了。我和（......）雅克-罗齐尔，他还比我早一点开始领军"。

20世纪50年代末兴起的新浪潮电影运动，试图摆脱传统的电影技术，支持实验和个人主义，甚至有标志性的方法。除雅克-罗齐尔外，其最具代表性的人物包括让-吕克-戈达尔、弗朗索瓦-特吕弗、阿涅斯-瓦尔达、路易-马勒、克劳德-夏布洛尔、雅克-德米和埃里克-罗默。

据法国电影协会在宣布罗奇尔去世噩耗时评价说，"在新浪潮电影人中，罗齐尔是一个随意发挥的人。他喜欢一切都自然不做作的完美，以便更好地激发他非常特别的戏剧感（......）"。

罗奇尔于1926年11月10日出生在巴黎。1947年从IDHEC（后来成为Fémis的电影学校）毕业后，他作为Jean Renoir的助手拍摄了《French Cancan》（1955年），也拍摄了短片，如《Paparazzi》和《Le Parti des choses》（均在1963年），讲述戈达尔《Mépris》的幕后拍摄片花。

1962年，他的第一部故事片《再见菲利槟》（Adieu Philippine）上映。这是一部以阿尔及利亚战争为背景的法国青年的苦乐参半的记录片，成为新浪潮的旗舰影片之一。

弗朗索瓦-特吕弗和戈达尔支持罗奇尔。但罗奇尔远离成功。同样的命运降临在他的下一部电影《Du côté d'Orouët》上，这是一部关于一个中产阶级家庭度假的故事，是最初用16毫米胶片拍摄的影片。

罗齐尔请来了当时法国电影界的明星皮埃尔-理查德（Pierre Richard）出演 "Les Naufragés de l'île de la Tortue"。这部电影上映的表现稍好。影片的特点是幽默，带着玩世不恭的色彩，以及对梦幻般的气氛的品味玩味。影片讲述了两个旅行社雇员推出一个新的鲁滨逊漂流记式的旅游概念的故事。最后，影片还是一场惨败。

"Maine Océan》（1985年）讲述了一个旅行的故事，或者说是一群古怪人物的法国西部之旅：一个巴西歌手、两个火车售票员（Bernard Menez和Luis Rego）、一个歇斯底里的律师和一个暴躁的渔夫。

据2019年，在Télérama组织的与这位已经老矣的大师的会面中，年轻电影人Guillaume Brac尖刻说道，“您的电影有一种虚假的轻松感，一种只有在第一部电影中才能找到的新鲜感（......）。您所有的电影看起来都像第一部电影。”

但年轻影评也说，“追随您的脚步的法国导演，我想到的是Sophie Letourneur、Justine Triet和我自己，我们有一个共同点，都在短短几周内写完并拍摄了他们的第一部电影，剧本很少完整，资金极其有限。” 他还说：“这些条件与当前的规范背道而驰，因为影片剧本写作可能需要好几年时间。”

法新社说，雅克-罗齐尔虽然年事已高，但仍然很有活力，他当时反驳说："只要我听到有人告诉我，他们已经打磨了两年的剧本，我就想告诉他们千万不要说出去。电影是关于风险和欲望的。就像爱情一样"。

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