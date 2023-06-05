法国称或要求黎巴嫩解除遭控强奸与暴力的驻法大使外交豁免权

黎巴嫩/法国/大使

法国一位外交消息人士透露，法国今天或要求黎巴嫩解除该国驻巴黎大使的外交豁免权，该大使正在接受强奸和刑事暴力指控的调查。指控涉罪的两位女性，均曾与该大使建立某种感情关系。

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当被问及取消黎巴嫩外交官，驻法大使拉米-阿德旺（Rami Adwan）豁免权的可能性时，该外交消息人士匿名告诉法新社，"今天晚些时候法国将朝着这个方向采取必要行动"。

周五，法国外交部曾表示，鉴于指控的严重性，黎巴嫩当局取消该大使豁免权是 "为了方便法国司法当局的工作"。接近调查的消息人士周五曾说，在两名前黎巴嫩使馆雇员提出指控申诉后，有关方面已对强奸和故意暴力伤害事件展开调查。法国在线媒体Mediapart稍早揭露此一信息。

指控的第一位女性，31岁，于2022年6月提出强奸申诉，根据她对警方的描述，她于2020年5月在黎巴嫩驻法大使的私人公寓里遭强奸。该大使自2017年起来巴黎任职。

法新社说查阅了她的投诉，她说当时她拒绝与大使发生性关系，她也曾尖叫和哭泣。

这名受雇于黎巴嫩使馆，担任文书编辑的年轻女子早于2020年曾向警方报案，称大使在他的办公室里一次争吵中对她动手，但她没有提出正式指控，以便 "不破坏这个男人的生活"，大使已经结婚并是一个家庭父亲。她与这位大使保持着"爱的关系"，而这位大使使她遭受了"心理和身体上的暴力，每天都受到羞辱"。

据法新社，第二名女性，今年28岁，在2018年以实习生身份进入该使馆后不久也与该大使建立了亲密关系，她在今年2月提出申诉，谴责一系列经常在索要的性行为被她拒绝后，对她进行的身体暴力攻击。她特别声称，该大使去年9月在法国西部卡昂的和平论坛现场发生争执，曾试图用车撞她。她还指责这位大使在12月底试图在她的家中将她的脸摁在床上，企图把她窒息致死。

黎巴嫩大使的律师对法新社澄清说，“我的客户否认所有关于任何形式的攻击的指控：语言、道德或性侵”。大使的律师卡里姆-贝卢尼对法新社强调，该大使在2018年至2022年期间与这两名女性都曾有过恋爱关系，特点是都以争吵和分手了结"。

黎巴嫩周六宣布，正在向巴黎派出一个调查小组。这个 "由驻巴黎大使馆的代办主持的调查委员会将询问大使，并从大使馆工作人员那里获取证据。

该内部调查组还将与法国当局会面，以澄清向媒体提供的信息，官方说，这些信息没有传递到黎巴嫩政府。

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